Taekwondo, il tabellone e gli avversari di Vito Dell’Aquila ai Mondiali 2025

Il giorno della resa dei conti è quasi arrivato per Vito Dell’Aquila, impegnato domani nella gara più importante della stagione che apre il nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. La stella del taekwondo italiano prenderà parte ai Campionati Mondiali di Wuxi nella categoria -58 kg, con l’obiettivo di conquistare la seconda medaglia della spedizione dopo l’argento di Simone Alessio nei -87 kg.

A soli 24 anni Dell’Aquila ha già completato il Grande Slam in carriera, aggiudicandosi almeno una volta il titolo olimpico, iridato ed europeo, quindi il prossimo obiettivo diventa quello di mettersi alle spalle la delusione per l’infortunio rimediato alle Olimpiadi di Parigi 2024 (che non gli ha permesso di combattere fino in fondo per bissare l’oro di Tokyo 2021) andando a caccia del secondo sigillo mondiale nella categoria dopo il trionfo del 2022 a Guadalajara.

Il nativo di Mesagne classe 2000 si presenta alla rassegna iridata in Cina da numero 11 del ranking mondiale e testa di serie numero 8 del seeding, con un tabellone sulla carta complicato ma non proibitivo almeno fino alle semifinali. Dopo un debutto alla sua portata contro il marocchino Achraf El Mbarki, l’ostacolo più insidioso delle eliminatorie potrebbe arrivare già al secondo turno con l’iraniano Abolfazi Zandi (due volte sul podio nei Grand Prix e bronzo ai Campionati Asiatici 2024).

Agli ottavi sarebbe favorito contro chiunque (il n.9 del seeding in quella zona è il ciadiano Casimir Betel), mentre in un ipotetico quarto potrebbe incrociare magari il giovane talento ucraino Maksym Manenkov (prima testa di serie) o il russo Idar Bagov. Per una eventuale semifinale, gli avversari più probabili sarebbero invece il padrone di casa cinese Huang Kefen ed il canadese Nicholas Hoefling.