Tabellone stravolto per Sinner a Shanghai! Dopo Fritz, saluta anche il temibile Machac

Jannik Sinner scenderà in campo nel corso del pomeriggio per affrontare l’olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il fuoriclasse altoatesino, che ha debuttato sul cemento della metropoli cinese regolando il tedesco Daniel Altmaier, partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario potenzialmente insidioso e che potrebbe creare dei grattacapi, anche perché l’azzurro non ha riposato dopo la fatica di ieri ed è anche reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Pechino.

La mattinata in terra asiatica è stata animata dall’eliminazione di due big nella parte di tabellone presidiata dal numero 2 del mondo. Il ceco Tomas Machac non stava bene e si è ritirato nel corso del secondo set contro il monegasco Valentin Vacherot, numero 204 del ranking ATP che potrebbe essere il prossimo avversario dell’azzurro in caso di vittoria contro Griekspoor. Machac sarebbe stato un rivale decisamente rognoso, anche se il numero 23 del mondo ha perso i due precedenti disputati contro l’altoatesino (entrambi nel 2021, ai quarti del Masters 1000 di Miami e in semifinale proprio a Shanghai)

Jannik Sinner ha tutte le carte in regola per approdare con disinvoltura ai quarti di finale: non ci sarà l’incrocio con lo statunitense Taylor Fritz, perché il numero 5 del ranking ATP ha perso a sorpresa con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che ora affronterà il danese Holger Rune. Per il nostro portacolori ci potrebbe essere all’orizzonte un rivale generazione come il 22enne nordico, numero 11 del mondo con cui conduce per 3-2 nei precedenti (ha vinto gli ultimi tre, tra cui l’ottavo di finale degli Australian Open 2025). In alternativa il 22enne transalpino, numero 37 contro cui non ha mai giocato in carriera.

In rotta di collisione in semifinale potrebbe esserci il serbo Novak Djokovic, in campo contro il tedesco Yannick Hanfmann prima degli eventuali incroci con lo spagnolo Jaume Munar e il vincente di Diallo-Bergs.