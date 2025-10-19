Seguici su
Sport in tv oggi (domenica 19 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

24 minuti fa

Oggi, domenica 19 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of Guangxi e la Veneto Classic, la Superbike con il GP di Spagna, e tanto altro ancora.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Il GP degli USA del Mondiale di F1 2025 vedrà culminare il fine settimana nordamericano con la gara su distanza lunga di Austin, che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1, e scatterà alle ore 21.00 italiane.

MotoGP su TV8, GP Australia 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 19 ottobre

1.40 MotoGP, GP Australia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

3.00 Moto3, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.05 differita TV8 HD, tv8.it

3.20 Ciclismo femminile, Tour of Guangxi Women – 4.15 discovery+

4.15 Moto2, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.20 differita TV8 HD, tv8.it

5.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni maschili (terza suddivisione con l’Italia dalle 9.15) – Eurovision Sport

5.00 Tennis, WTA 250 Osaka: finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

6.00 MotoGP, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.05 differita TV8 HD, tv8.it

8.20 Ciclismo, Tour of Guangxi: 6a tappa – 9.50 discovery+

8.30 Atletica, Rome Half Marathon – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

11.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.00 Superbike, GP Spagna: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.25 differita TV8 HD, tv8.it

11:30 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: free dance danza sul ghiaccio – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Milano – LBA TV

12.00 Tennis, ATP 250 Almaty: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.15 Ciclismo, Tour of Holland: 5a tappa – 13.35 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Como-Juventus – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Roma – DAZN

13.00 Ciclismo, Veneto Classic – 15.55 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13:20 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: free program individuale maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

14.00 Superbike, GP Spagna: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.15 differita TV8 HD, tv8.it

14.30 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-San Martino di Lupari – flima.tv, Twitch Italbasket

15.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Sassari – flima.tv

15.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Bologna – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Parma – DAZN, DAZN 2

15.30 Short track, World Tour: ripescaggi – YouTube Skating ISU

15.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Trentino-Tortona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Novara – DAZN, VBTV

16.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-San Giovanni – DAZN, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026: Italia-Svizzera – Sky Sport Max, YouTube Sky Sport, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Parma – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Schio – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Roseto – flima.tv

18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Varese – LBA TV

18.30 Basket, Serie A: Cantù-Trapani – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Treviso-Napoli – LBA TV

19.30 Short track, World Tour: finali – YouTube Skating ISU, discovery+

20.00 Basket, Serie A: Udine-Brescia – LBA TV

20.45 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Derthona – Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

21.00 F1, GP USA: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 22.30 in differita su TV8 HD, tv8.it

