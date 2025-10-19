Speed skating, Italia sugli scudi anche nel day-2 a Inzell. Vincono Ghiotto, Lollobrigida e Di Stefano

Va in archivio con un bilancio soddisfacente anche la seconda giornata dell’International Invitation Race 2025, competizione di speed skating in corso di svolgimento questo weekend sul ghiaccio di Inzell in contemporanea con i campionati nazionali tedeschi ma riservata ai pattinatori del resto del mondo. L’Italia ha scelto proprio questa kermesse per effettuare il primo vero test agonistico della stagione in attesa di cominciare a fare veramente sul serio con le tappe di Coppa del Mondo qualificanti per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Nel day-2 sono arrivati ottimi riscontri per i colori azzurri, con un bottino di tre vittorie su quattro gare disputate. Davide Ghiotto ha dominato la scena sui 10.000 metri, non andando neanche troppo lontano dal suo record del mondo (12:25.69 a Calgary lo scorso 25 gennaio) con un notevole 12:30.44 che gli ha consentito di precedere in classifica il francese Timothy Loubineaud, autore del nuovo primato nazionale con 12:42.38.

Pioggia di personali per gli altri italiani che si sono inseriti dal terzo al sesto posto: Riccardo Lorello con 12:51.45, Michele Malfatti con 12:55.49, il ventenne Manuel Ghiotto con 13:00.67 e Andrea Giovannini con 13:00.83. Tripletta nostrana sul podio nei 1000 metri con Daniele Di Stefano che ha primeggiato in 1:10.32 davanti a David Bosa (1:11.19) e Alessio Trentini (1:11.21).

Italia in grande spolvero anche al femminile nei 5000 metri con il successo di Francesca Lollobrigida in 7:00.08 davanti ad una convincente Linda Rossi e a Laura Lorenzato, rispettivamente seconda e terza con 7:03.77 e 7:11.26. Lollobrigida si è cimentata anche sulla distanza dei 1000 metri, attestandosi al posto d’onore con 1:17.23 dietro solamente all’austriaca Vanessa Herzog (1:16.86).