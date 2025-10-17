Short track, gli azzurri convincono nella seconda giornata a Montreal. Bene Sighel, Confortola e la staffetta maschile

Si è conclusa anche la seconda giornata di gare a Montreal per il secondo appuntamento del World Tour 2025. Si replica sul ghiaccio canadese in questo fine settimana e sono arrivate ancora ottime indicazioni da Pietro Sighel. Il trentino ha centrato l’accesso ai quarti di finale nei 1000 metri, specialità dove domenica scorsa ha ottenuto la sua prima vittoria individuale nel circuito internazionale. L’azzurro si è imposto nella sua batteria davanti al francese Quentin Fercoq; mentre dovranno passare dai ripescaggi Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.

Restando sempre in ambito maschile, è arrivata la qualificazione alla semifinale per la staffetta. Il quartetto azzurro ha vinto abbastanza agevolmente il proprio quarto di finale davanti a Stati Uniti, Belgio, Bulgaria e Norvegia e domani affronterà le semifinali con l’obiettivo di tornare ancora sul podio proprio come in occasione della prima tappa.

Ci sarà un trio azzurro nelle semifinali dei 1500 metri femminili. Elisa Confortola ha brillato nel suo quarto di finale, vincendolo davanti alla sudcoreana Dohee Noh. Hanno superato il turno anche Arianna Sighel e Gloria Ioriatti, che hanno terminato al secondo posto rispettivamente dietro alla belga Hanne Desmet e alla cinese Li Gong.

Buona prestazione di Martina Valcepina nei 500 metri, con la veterana azzurra che è riuscita a conquistare l’accesso ai quarti di finale, terminando seconda alle spalle della beniamina di casa Kim Boutin. Ottima anche la prova di Chiara Betti, che accede ai quarti dopo aver chiuso seconda dietro all’olandese Michelle Valzeboer. Dovrà, invece, passare dai ripescaggi Arianna Sighel.