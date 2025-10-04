Sport in tvTennis
Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming
Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel Altmaier nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale.
Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane: nei due precedenti tra l’azzurro ed il tedesco il bilancio è di 1-1. Sinner vinse agli US Open 2022, mentre Altmaier si impose al Roland Garros 2023: in entrambi i casi i match durarono 5 set.
La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Daniel Altmaier sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
CALENDARIO SINNER-ALTMAIER
Sabato 4 ottobre – Stadium Court
Dalle ore 6.30 italiane
Camilo Ugo Carabelli (Argentina) – Alex de Minaur (Australia, 7)
A seguire
Alexander Zverev (Germania, 3) – Valentin Royer (Francia, Q)
Non prima delle ore 12.30 italiane
Jannik Sinner (Italia, 2) – Daniel Altmaier (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
PROGRAMMA SINNER-ALTMAIER: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.