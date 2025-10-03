LIVE Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: servono punti per la qualificazione alle Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Peers/Zielinski.

Ostico primo incontro qui in Cina per gli azzurri, che devono assolutamente battere la coppia non testa di serie ma comunque quotata formata dall’australiano John Peers e dal bombardiere polacco Zielinski. Questi ultimi non hanno disputato la migliore stagione della carriera e sono già praticamente certi del fatto che la loro stagione terminerà fuori dalle ‘magnifiche 8’ coppie che disputeranno le ATP Finals..

Bolelli/Vavassori invece sono pressoché qualificati per la terza edizione del ‘Master’ a Torino: manca solo l’ufficialità. Vincendo oggi, si porterebbero virtualmente a +680 punti sulla nona coppia momentaneamente impersonificata dai francofoni Nys (MON) e Roger Vasselin (FRA). Sembrano invece tagliati fuori Doumbia/Reboul, decimi, che pagano oltre mille punti dagli azzurri. La lotta sarà con i sopra citati Nys/Vasselin, gli USA Harrison/King e le nemesi degli azzurri Krawietz/Puetz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di Shanghai 2025 tra BOLELLI/VAVASSORI e Peers/Zielinski. Si gioca come 4° match dalle 6:30