Entry list ATP Parigi 2025: prima volta a La Defense. Sinner e Musetti iscritti, quasi certi 5 azzurri
Rilasciata l’entry list dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi. Già, Parigi, non più con l’associazione naturale di Bercy come appendice del nome. Questo perché non si gioca più al Palais Omnisports, i cui impianti sono ormai diventati troppo ristretti rispetto alle esigenze richieste dall’ATP: era stata rischiata anche la perdita del torneo.
Da quest’anno, infatti, si andrà a La Defense, l’arena che ha già ospitato nuoto e pallanuoto alle ultime Olimpiadi e che può assumere una configurazione ad ampiezza considerevolmente maggiore. Sita in direzione Nanterre, l’arena può ospitare più di 30.000 persone per calcio e rugby, 45.000 per i concerti. In questa fattispecie ci saranno quattro campi utilizzabili per competere, a fronte dei precedenti tre.
Venendo al fatto agonistico, sono ovviamente iscritti per obbligo tutti i migliori. Si è subito cancellato Jack Draper, poiché il britannico ha annunciato la fine della sua stagione, e sono in dubbio più o meno forte sia Novak Djokovic (giocherà davvero, dopo Shanghai e il “suo” torneo ad Atene?) che Grigor Dimitrov (il bulgaro non fornisce notizie, ma al momento continua a rinunciare ai tornei dopo il terribile infortunio di Wimbledon). Per questo Lorenzo Sonego, che è fuori di un posto solo, è praticamente certo di entrare. Anche perché, ove non fossero i due citati, almeno un altro nome è certamente destinato a rinunciare. Molto probabile, dunque, che siano 5 gli azzurri al via: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e, appunto, Sonego.
Di seguito l’entry list completa. Ovviamente le teste di serie saranno suscettibili di cambiamento in base alla classifica mondiale: verrà presa in considerazione quella della settimana precedente il torneo.
ENTRY LIST MASTERS 1000 PARIGI 2025
Carlos Alcaraz ESP
Jannik Sinner ITA
Alexander Zverev GER
Taylor Fritz USA
Novak Djokovic SRB
Ben Shelton USA
Alex de Minaur AUS
Lorenzo Musetti ITA
Karen Khachanov
Holger Rune DEN
Casper Ruud NOR
Felix Auger-Aliassime CAN
Andrey Rublev
Tommy Paul USA
Jakub Mensik CZE
Alexander Bublik KAZ
Daniil Medvedev
Jiri Lehecka CZE
Alejandro Davidovich Fokina ESP
Francisco Cerundolo ARG
Flavio Cobolli ITA
Tomas Machac CZE
Denis Shapovalov CAN
Stefanos Tsitsipas GRE
Ugo Humbert FRA
Grigor Dimitrov BUL
Frances Tiafoe USA
Luciano Darderi ITA
Arthur Fils FRA
Tallon Griekspoor NED
Brandon Nakashima USA
Cameron Norrie GBR
Alex Michelsen USA
Gabriel Diallo CAN
Learner Tien USA
Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Corentin Moutet FRA
Alexandre Muller FRA
Alexei Popyrin AUS
Jaume Munar ESP
Sebastian Baez ARG
Joao Fonseca BRA
Zizou Bergs BEL
Camilo Ugo Carabelli ARG