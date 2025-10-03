Entry list ATP Parigi 2025: prima volta a La Defense. Sinner e Musetti iscritti, quasi certi 5 azzurri

Rilasciata l’entry list dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi. Già, Parigi, non più con l’associazione naturale di Bercy come appendice del nome. Questo perché non si gioca più al Palais Omnisports, i cui impianti sono ormai diventati troppo ristretti rispetto alle esigenze richieste dall’ATP: era stata rischiata anche la perdita del torneo.

Da quest’anno, infatti, si andrà a La Defense, l’arena che ha già ospitato nuoto e pallanuoto alle ultime Olimpiadi e che può assumere una configurazione ad ampiezza considerevolmente maggiore. Sita in direzione Nanterre, l’arena può ospitare più di 30.000 persone per calcio e rugby, 45.000 per i concerti. In questa fattispecie ci saranno quattro campi utilizzabili per competere, a fronte dei precedenti tre.

Venendo al fatto agonistico, sono ovviamente iscritti per obbligo tutti i migliori. Si è subito cancellato Jack Draper, poiché il britannico ha annunciato la fine della sua stagione, e sono in dubbio più o meno forte sia Novak Djokovic (giocherà davvero, dopo Shanghai e il “suo” torneo ad Atene?) che Grigor Dimitrov (il bulgaro non fornisce notizie, ma al momento continua a rinunciare ai tornei dopo il terribile infortunio di Wimbledon). Per questo Lorenzo Sonego, che è fuori di un posto solo, è praticamente certo di entrare. Anche perché, ove non fossero i due citati, almeno un altro nome è certamente destinato a rinunciare. Molto probabile, dunque, che siano 5 gli azzurri al via: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e, appunto, Sonego.

Di seguito l’entry list completa. Ovviamente le teste di serie saranno suscettibili di cambiamento in base alla classifica mondiale: verrà presa in considerazione quella della settimana precedente il torneo.

ENTRY LIST MASTERS 1000 PARIGI 2025

Carlos Alcaraz ESP

Jannik Sinner ITA

Alexander Zverev GER

Taylor Fritz USA

Novak Djokovic SRB

Ben Shelton USA

Alex de Minaur AUS

Lorenzo Musetti ITA

Karen Khachanov

Holger Rune DEN

Casper Ruud NOR

Felix Auger-Aliassime CAN

Andrey Rublev

Tommy Paul USA

Jakub Mensik CZE

Alexander Bublik KAZ

Daniil Medvedev

Jiri Lehecka CZE

Alejandro Davidovich Fokina ESP

Francisco Cerundolo ARG

Flavio Cobolli ITA

Tomas Machac CZE

Denis Shapovalov CAN

Stefanos Tsitsipas GRE

Ugo Humbert FRA

Grigor Dimitrov BUL

Frances Tiafoe USA

Luciano Darderi ITA

Arthur Fils FRA

Tallon Griekspoor NED

Brandon Nakashima USA

Cameron Norrie GBR

Alex Michelsen USA

Gabriel Diallo CAN

Learner Tien USA

Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Corentin Moutet FRA

Alexandre Muller FRA

Alexei Popyrin AUS

Jaume Munar ESP

Sebastian Baez ARG

Joao Fonseca BRA

Zizou Bergs BEL

Camilo Ugo Carabelli ARG