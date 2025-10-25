Scherma, i convocati per la Coppa del Mondo di sciabola: Curatoli e Battiston guidano gli azzurri ad Algeri

Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla stagione 2025-2026 di scherma, specialità sciabola. Il primo impegno del calendario sarà in tal senso la tappa inaugurale del circuito di Coppa del Mondo, in programma in quel di Algeri (Africa) da giovedì 6 a domenica 9 novembre, in contemporanea con il debutto delle due squadre di fioretto. Oggi, venerdì 24 ottobre, i Commissari Tecnici Andrea Terenzio ed Andrea Aquili hanno diramato le convocazioni per l’evento, in cui saranno della partita ben 24 rappresentanti della Nazionale, rispettivamente dodici donne e dodici uomini.

In campo maschile i fari saranno puntati principalmente su Luca Curatoli, attualmente numero 4 del ranking mondiale, seguito da profili interessanti come Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Edoardo Reale, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa e Cosimo Bertini.

Tra le donne la capofila sarà invece Michela Battiston, ottava nel ranking, pronta a condividere la pedana con Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Michela Landi, Carlotta Fusetti, Claudia Rotili, Rebecca Gargano e Vittoria Mocci.

Come di consueto, giovedì 6 e venerdì 7 si svolgeranno rispettivamente gli incontri preliminari, con gli sciabolatori impegnati nel primo giorno e le sciabolatrici nel secondo. Poi, sabato 8 novembre, si svolgerà il tabellone finale, mentre domenica 9 sarà riservato alla prova a squadre.