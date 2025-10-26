SALUTO DA CAMPIONE! Uno stratosferico Elia Viviani lascia il ciclismo con l’oro ai Mondiali nell’Eliminazione!

Più di così non gli si poteva chiedere. Chiudere con una vittoria non è cosa da tutti, ma solo da veri fuoriclasse: Elia Viviani lo è sempre stato in carriera e lo dimostra anche nell’ultima gara prima di appendere la bicicletta al chiodo. Il ritiro arriverà domani, ma oggi il fenomeno azzurro si gode l’oro iridato, agguantato nell’eliminazione ai Mondiali in Cile.

È la sua gara, da anni, non scende dal podio dal 2021, con due ori, un argento e un bronzo. Sprint, ma anche tanto acume tattico, talento sul quale Viviani è veramente il primo al mondo. La condizione non è più quella dei giorni migliori (l’abbiamo visto anche nella corsa a punti due giorni fa), ma l’ultimo sforzo è stato da campione.

L’azzurro è sempre stato nelle posizioni d’avanguardia del gruppo, con le varie tornate si sono susseguite le sorprese (fuori prematuramente Hansen e Walsh), mentre Viviani ha gestito al meglio la situazione, lanciandosi in zona podio.

Il capolavoro è arrivato sul finale: prima la volata per tirar fuori il neerlandese Yoeri Havik, poi quella conclusiva per portarsi a casa il trionfo, battendo il neozelandese Campbell Stewart.

Terza medaglia italiana in questa edizione iridata a Santiago, la prima al maschile dopo l’oro dell’inseguimento a squadre al femminile ed il bronzo nella madison di Consonni/Guazzini.