Ciclismo su pista, Miriam Vece vince la sua batteria ai Mondiali e accede ai quarti di finale del keirin

Si è aperta poche ore fa l’ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. A Santiago del Cile, nel Velodromo Peñaleolen vanno oggi in scena le ultime due sessioni della rassegna iridata, con in palio gli ultimi cinque titoli. Il day-5 si è aperto con le semifinali Sprint uomini, seguito dalle qualificazioni femminili del keirin. Andiamo a scoprire i risultati.

Nella prima semifinale dello Sprint uomini, è stato il britannico Matthew Richardson a prevalere in entrambe le manche sull’australiano Leigh Hoffman. Nel secondo penultimo atto invece è stato l’olandese Harrie Lavreysen a qualificarsi, battendo in entrambi i turni Paul Nicholas di Trinidad e Tobago. Per l’oro quindi si affronteranno Richardson e Lavreysen nella serata italiana.

Nelle qualificazioni del keirin donne una brillante Miriam Vece si è qualificata ai quarti vincendo la quarta batteria. L’azzurra ad un giro dalla fine ha sorpreso le avversarie prendendo un gap sufficiente in compagnia della russa Burlakova, battuta poi nella volata. L’italiana si giocherà le sue chance di andare in semifinale nel primo quarto di finale in programma alle 18.30 italiane.