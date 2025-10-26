LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Viviani sogna un ultimo acuto, esame per i giovani Sierra e Stella nella madison

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. Si chiude la rassegna iridata che per la prima volta dal 2017 si è disputata al di fuori dal continente europeo. Sono cinque i titoli in palio oggi, con la spedizione italiana vogliosa di incrementare il bottino di medaglie. L’attesa oggi, non solo per la caccia alle medaglie, è soprattutto per la gara ad eliminazione che sancirà l’addio all’attività agonistica di un grande interprete della pista italiana, Elia Viviani, campione olimpico a Rio e più volte campione del mondo in questa specialità.

La giornata scatta con le semifinali della velocità maschile. Lavreysebn e Hoogland sono i grandi favoriti, impossibile pensare ad altri protagonisti oltre a loro. Inizia anche l’avventura del keirin femminile con l’Italia che si affida a Miriam Vece in una manifestazione in cui i velocisti azzurri finora non hanno brillato.

Alle 17.30 sarà il momento della corsa a punti femminile. Sarà la giovanissima Federica Venturelli a vestire i colori dell’Italia in una gara con tante pretendenti al trono e nella quale l’italia apuò dire la sua. Alle 18.40 il momento più atteso con l’ultima gara in carriera di Elia Viviani che darà la caccia al podio nella eliminazione che lo ha visto spesso protagonista a questi livelli.

I fuochi d’artificio finali prevedono le finali della sprint maschile e le finali del keirin femminile. in chiusura lo spettacolo della Madison maschile con Sierra e Stella che cercheranno di recitare il ruolo di outsider di lusso in una gara che si preannuncia combattuta e di altissimo livello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma a Santiago del Cile, minuto per minuto per non perdere neanche una gara. La sessione unica scatterà alle 15.00. Buon divertimento a tutti!