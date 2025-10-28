Rugby, Test Match: Zambonin “Focus su prestazione, ogni partita è importante”

La Nazionale Italiana Maschile di rugby ha ufficialmente iniziato a Verona la preparazione in vista dell’esordio nelle Quilter Nations Series, in programma sabato 8 novembre al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Australia. Gli azzurri hanno svolto una prima giornata di lavoro intensa, divisi tra palestra e sedute di analisi video per reparti, prima di ritrovarsi nel pomeriggio al Payanini Center per la sessione collettiva in campo. Unico assente nella prima parte della giornata è stato Ange Capuozzo, aggregatosi al gruppo solo a metà mattinata. Le sfide dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai.

Tra i protagonisti del raduno c’è Andrea Zambonin, che in conferenza stampa ha espresso entusiasmo e concentrazione per il nuovo inizio: “C’è tanta energia nell’inizio di questo raduno. È sempre bello far parte della rosa dell’Italia e poter rivedere staff e compagni di squadra che non vedevo da molto tempo. Abbiamo davanti a noi delle sfide molto interessanti, tutte diverse tra di loro. Ma prima di tutto dobbiamo ritrovare i nostri meccanismi di gioco e cercheremo di sfruttare al meglio i primi giorni qui a Verona tutti insieme”.

Il seconda linea azzurro ha poi sottolineato l’importanza di mantenere un approccio costante, indipendentemente dall’avversario: “Non esistono avversari migliori o peggiori da affrontare. Ogni partita è una storia a parte con una preparazione specifica. È chiaro che il nostro approccio rimane sempre uguale. Il nostro focus è sulla prestazione e su quello che possiamo controllare. Step by step: adesso prepariamo la partita contro l’Australia e poi andremo ad analizzare i prossimi avversari”. Parole che rispecchiano la mentalità di una squadra consapevole del percorso di crescita e della necessità di consolidare il proprio gioco.

Zambonin ha infine parlato della competizione interna per la maglia azzurra e della sua nuova esperienza in Inghilterra: “La maglia dell’Italia? Tutti ambiscono a indossarla, è chiaro. Spero di giocare titolare, così come tutti. L’aspetto principale è l’impegno che non mancherà mai, in ogni momento. Il nostro compito è quello di lavorare al meglio”. Sulla vita a Exeter ha aggiunto: “È una bella città, mi sto trovando bene dentro e fuori dal campo. Sto cercando di sfruttare ogni momento per migliorarmi.” Parole che raccontano la maturità di un giocatore in crescita, pronto a mettere la propria esperienza internazionale al servizio della Nazionale.