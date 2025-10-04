Rugby, Rangers Vicenza e Valorugby Emilia restano a punteggio pieno in Coppa Italia

Valorugby Emilia e Rangers Vicenza 2025 centrano la seconda vittoria con bonus offensivo nella prima fase della Coppa Italia 2025-2026 di rugby e restano al comando, a punteggio pieno ed in solitaria, rispettivamente nel Girone 1 e nel Girone 2, in attesa del posticipo di domani e dei recuperi della prima giornata, riprogrammati per sabato 29 novembre.

Nel Girone 1 il Valorugby Emilia sfrutta il fattore campo e schianta il Petrarca, battuto per 46-21, ma vincono con bonus offensivo anche le Fiamme Oro, che regolano il Viadana per 29-7, infine arriva una vittoria da 4 punti per il Rovigo, che la spunta contro il Mogliano per 24-20, con gli ospiti che ottengono il bonus difensivo.

Nel Girone 2 vengono distribuiti i bonus offensivi a tutte le squadre in campo quest’oggi: i Rangers Vicenza sono corsari in casa del Biella, sconfitto per 26-62, mentre il Colorno regola l’Accademia FIR Ivan Francescato per 47-26. Domani alle ore 16.00 si giocherà il posticipo tra Parabiago e Sitav Lyons.

RISULTATI E CLASSIFICHE COPPA ITALIA RUGBY 2025-2026

Girone 1

Risultati 2a giornata

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 24-20 (4-1)

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 46-21 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 29-7 (5-0)

Classifica dopo due giornate

Valorugby Emilia 10, Fiamme Oro Rugby 5, Femi-CZ Rovigo* 4, Mogliano Veneto Rugby* 1 Rugby Viadana 1970* 0, Petrarca Rugby* 0. * = una partita in meno.

Girone 2

Risultati 2a giornata

Biella Rugby v Rangers Vicenza 2025 26-62 (1-5)

HBS Colorno v Accademia FIR Ivan Francescato 47-26 (5-1)

Rugby Parabiago v Sitav Rugby Lyons domani alle ore 16.00

Classifica dopo due giornate

Rangers Vicenza 2025 10, HBS Colorno 6, Sitav Rugby Lyons* 5, Rugby Parabiago* 5, Accademia FIR Ivan Francescato 3, Biella Rugby 1. * = una partita in meno.

TABELLINI

Biella Rugby v Rugby Vicenza 26-62 (7-43)

Marcatori: p.t. 5’ c.p. Perello (0-3), 9’ m. Douglas tr. Perello (0-10), 12’ m. Leuila tr. Wentzel (7-10), 18’ m. Ferrara tr. Perello (7-17), 21’ m. Douglas tr. Perello (7-24), 29’ m. Leaupepe tr. Perello (7-29), 35’ m. Perello tr. Perello (7-36), 39’ m. Vunisa tr. Perello (7-43). s.t. 42’ m. Dapavo tr. Wentzel (14-43), 57’ m. Ferrara tr. Perello (14-50), 68’ m. Foglio Bonda tr. Wentzel (21-50), 75’ m. Filippetto n.t. (21-55), 77’ m. Leaupepe tr. Perello (21-62), 40’ m. Sorbera n.t. (26-62).

Biella Rugby: Morel; Dapavo, Foglio Bonda, Cruciani, Moretti (56’ Negro); Wentzel, Besso (64’ Dabalà); Gonella (64’ Protto), Zucconi, Mondin (51’ Efthymiopoulos); De Biaggio, Passuello (51’ T. Ouattara); Leuila (56’ Maina), Ledesma (56’ Sorbera), De Lise (56’ M. Ouattara). All. Alberto Benettin.

Rugby Vicenza: Castro; Douglas (69’ Oliva), Tavuyara (51’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Perello, Panunzi (cap.) (59’ Gregorio); Vunisa (56’ Chimenti), Barbi (54’ Ferrari), Pretz; Gomez, Mirenzi; Avila (56’ Bettinelli), Ferrara (69’ Bance), Zago (70’ Pedon). All. Andrea Cavinato.

Arb.: Pedezzi Lorenzo (Brescia). AA1 Ludovico Grosso (Torino), AA2 Antonio Luzza (Torino).

Cartellini: 32’ giallo a De Biaggio (Biella Rugby); 56’ giallo a Gonella (Biella Rugby).

Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 4/4; Perello (Rugby Vicenza) 8/10.

Note: cielo coperto 18° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 1; Rugby Vicenza 5.

Player of the Match: Niccolò Zago (Rugby Vicenza).

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 24–20 (17-10)

Marcatori p.t. 6’ c.p. Sante (3-0), 10’ Favaretto (3-3), 12’ m. Drago F. tr. Favaretto (3-10), 24’ m. Cosi tr. Sante (10-10), 29’ m. Fourcade tr. Sante (17-10); s.t. 50’ c.p. Favaretto (17-13), 63’ m. Coletto tr. Teneggi (17-20), 67’ m. Bruno tr. Sante (24-20).

FEMI-CZ Rovigo: Gesi (58’ Cantini); Vaccari, Elettri, Moscardi (cap.), Bruno; Sante, Visentin (45’ Krsul); Cosi, Malaspina (68’ Ortis), Meggiato (75’ Nalin); Steolo, Fourcade (47’ Ciampolini); Tripodo (45’ Bolognini), Giulian (41’ Frangini), Sanavia (45’ Della Sala). all. Giazzon.

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo (62’ Fabi); Drago A., Vanzella, Drago F., Coletto; Favaretto (51’ Teneggi), Tizzano; Koroiyadi, Finotto (Cap.), Casartelli (58’ Rosario); Carraro (24’ Brevigliero), Midena (55’ Pettinelli); Marcaggi (41’ Lipera), Ferraro (26’ Pelli), Gentile (51’ De Sarro). all. Casellato.

Arb. Daniele Pompa. AA1 Lorenzo Bruno, AA2 Ferdinando Cusano.

Calciatori: Sante (FEMI-CZ Rovigo) 4/4; Favaretto (Mogliano Veneto Rugby) 3/ 4, Peruzzo (Mogliano Veneto Rugby) 0/1, Teneggi (Mogliano Veneto Rugby) 1/1.

Cartellini: 64’ cartellino giallo a Drago F. (Mogliano Veneto Rugby).

Note: Giornata soleggiata, circa 18°, presenti allo Stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 4, (Mogliano Veneto Rugby) 1.

Player of the Match: Matteo Meggiato (FEMI-CZ Rovigo).

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 46-21 (pt 28-14)

Marcatori: p.t. 7’ m. Rimpelli tr. Bianco (7-0), 12’ m. Montilla tr. Lyle (7-7), 17’ m. Portillo tr. Bianco (14-7), 24’ m. Botturi tr. Lyle (14-14), 25’ m. De Villiers tr. Bianco (21-14), 38’ Brisighella tr. Bianco (28-14); s.t. 43’ m. Cruz (33 – 14), 51’ cp. Hugo (36-14), 55’ m. Pietramala tr. Lyle (36-21), 72’ m. Lazzarin tr. Hugo (43-21), 79’ cp. Hugo (46-21).

Valorugby Emilia: Brisighella; Lazzarin, Cuminetti, De Villiers, Colombo; Bianco (42’ Hugo), Casilio (74’ Gherardi); Ruaro, Wagenpfeil (69’ Esposito), Sbrocco; Portillo (68’ Mussini), Schinchirimini (54’ Nasove); Favre (cap) (52’ D’amico), Bigi (41’ Cruz), Rimpelli (58’ Taddei). All. Violi.

Petrarca Rugby: Lyle; Minozzi M., De Masi, Destro, Scalabrin (47’ Pietramala); Richman, Jimenez (70’ Citton); Trotta (cap), Botturi, Romanini (64’ Ghigo); Telandro (41’ Galetto), Nowlan; Torres (47’ Barbatti), Montilla (52’ Minervino), Pelliccioli (47’ Pisani). All. Jimenez.

Arb.: Clara Munarini (Parma). AA1 Filippo Vinci, AA2 Beatrice Smussi. Quarto Uomo: Alice Torra.

Cartellini: al 41’ giallo a Nowlan (Petrarca Rugby).

Calciatori: Bianco (Valorugby Emilia) 4/4, Hugo (Valorugby Emilia) 3/4, Lyle (Petrarca Rugby) 3/3.

Note: giornata soleggiata, circa 18°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 600.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Petrarca Rugby 0.

Player of the Match: Santillo Portillo (ValorugbyEmilia).

HBS Colorno vs Accademia Nazionale I. Francescato 47-26 (33-7)

Marcatori: pt: 5’ m Nisica (5-0), 10’ m Roda tr Vitale (5-7), 13’ m Nisica trCantoni (12-7), m Nisica tr Cantoni (19-7), 37’ m Mugnaini tr Cantoni (26-7), 39 m Corona tr Cantoni (33-7); s.t: 42’ m Vitale (33-12). 44’ m Mengoni tr Cantoni (40-12), 53’ m Scaldaferri tr Cantoni (47-12), 70’ m Dinarte tr Vitale (47-19), 75’ m Varotto tr Vitale (47-26).

HBS Colorno: Cattaneo (46’ Villalba), Corona, Moore (56’ Ceballos), Gelos, Scaldaferri, Cantoni, Casilio (46’ Ventresca), Ledesma, Roldan (c.), Mengoni (50’ Popescu), Mugnaini (60’ Butturini), Ruiz, Cordì (63’ Pavesi), Nisica (63’ Sangiorgi), Bruzzi (50’ Filice). All. : Gonzalo Garcia.

Accademia Nazionale I.Francescato : Degli Antoni, Roda, Coluzzi, Vitale, Rossi, Fasti (50’ Molina), Teodosio (50’ Varotto), Sette, Milano (60’ Alfonsetti), Bianchi (67’ Reina), Salvanti (60’ Liut), Fardin, Brasini (40’ Meroi), De Rossi (40’ Dinarte), Badagnani (40’ Boccato). All.: Andrea Di Giandomenico.

Arb.: Luca Bisetto (TV) AA1: Erasmus (TV) AA2: Sacchetto (RO).

Cartellini: 58’ giallo Roda (ACC); 67’ giallo a Pavesi (COL).

Calciatori: Cantoni 6/7 (COL); Vitale 3/4 (ACC).

Player of the match: Nisica (COL).

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno (5); Accademia Nazionale I. Francescato (1).

Note: pomeriggio caldo e nuvoloso, 1000 spettatori circa. Durante l’intervallo consegna borse di studio “Filippo Cantoni”.