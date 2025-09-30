Dalla passione nata da bambino fino a diventare una delle colonne portanti della Nazionale italiana di rugby: Federico Ruzza racconta il suo viaggio fatto di sacrifici, emozioni e grandi traguardi. In questa intervista esclusiva ripercorriamo: * gli inizi e le difficoltà superate * il passaggio dall’Accademia FIR al professionismo * l’esperienza con Benetton e le sfide internazionali * il significato dei 50 caps con l’Italia e il Sei Nazioni 2025 * come tecnica, fisico e mentalità si uniscono nel ruolo di seconda linea Un racconto che intreccia aspetti tecnici ed emozionali, per scoprire cosa serve davvero a diventare protagonista nel rugby moderno. ▶️ Iscriviti al canale per non perdere altre interviste con i grandi campioni dello sport! #FedericoRuzza #Italrugby #BenettonTreviso #SeiNazioni2025 #RugbyLife #RugbyItalia #SecondaLinea #SportMotivation