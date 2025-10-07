Rugby, gli All Blacks tornano secondi nel ranking mondiale

Il weekend internazionale della palla ovale è stata caratterizzata dal sesto e ultimo turno della The Rugby Championship e dalla vittoria del Sudafrica che si è laureato campione. Ma per il ranking mondiale la notizia è stato il successo della Nuova Zelanda sull’Australia, che cambia il podio mondiale.

Il sesto fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede il Sudafrica confermarsi senza problemi in vetta, salendo a 92,20 punti, ma alle sue spalle balzano gli All Blacks, che battendo i Wallabies salgono a 90,02 punti e superano l’Irlanda, che scivola terza con i suoi 89,83 punti.

Quarta resta la Francia, con 87,82 punti che precede l’Inghilterra, con i britannici quinti con 87,74 punti. L’Argentina nonostante il ko con il Sudafrica rimante in sesta posizione con 83,82 punti, mentre con il ko contro gli All Blacks mantiene il settimo posto l’Australia che scende a 82,93 punti, mentre la Scozia resta all’ottavo posto con 81,57 punti.

La squadra isolana delle Fiji, si conferma al nono posto con 81,16 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 77,77 punti, senza variazioni di punteggio. Non il ranking fuori dalla top 10: la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, mentre il Giappone resta tredicesimo, la Spagna quattordicesima, mentre gli USA chiudono la top 15.

World Rugby Ranking – aggiornato al 7 ottobre 2025

Sudafrica – 92.20

Nuova Zelanda – 90.02

Irlanda – 89.83

Francia – 87.82

Inghilterra – 87.64

Argentina – 83.82

Australia – 82.93

Scozia – 81.57

Fiji – 81.16

Italia – 77.77

Georgia – 74.69

Galles – 74.05

Giappone – 73.61

Spagna – 69.12

Usa – 67.40

Samoa – 66.94

Cile – 66.72

Tonga – 66.66

Uruguay – 66.59

Portogallo – 66.44