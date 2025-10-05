United Rugby Championship: Nocera manda le Zebre oltre l’ostacolo Lions

Si è conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la partita che chiudeva la seconda giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scese le Zebre Parma e i sudafricani Lions. Match equilibratissimo e avvincente, che si è deciso nel secondo tempo, con la meta di Nocera allo scadere che premia la franchigia federale.

Avvio molto equilibrato, anche se sono le Zebre a provare a costruire qualcosa in più e all’8’ arriva una punizione, ma sulla piazzola Giacomo da Re non trova i pali. Insistono, però, i padroni di casa e al 12’ bella accelerata, Zebre fermate a un passo dalla linea, ma poi ovale che va al largo dove Bautista Stavile Bravin prende e schiaccia il 5-0. Reagiscono i sudafricani e al 17’ trovano un fallo delle Zebre e dalla piazzola Chris Smith accorcia sul 5-3.

Al 23’ da ruck arriva la seconda meta di Stavile, ma il tmo annulla per un fallo di Gesi sull’azione e nulla da fare. Resiste, così, l’equilibrio al Lanfranchi mentre passano i minuti senza che le due squadre riescano a trovare lo spunto giusto per fare male e mettere punti sul tabellone, anche se sono le Zebre a fare più massa di gioco. Si arriva al 35’, quando sono le Zebre che con la maul spingono Tommaso di Bartolomeo oltre per il 12-3.

Ripresa che inizia in salita per le Zebre, con Samuele Locatelli che al 47’ viene ammonito per continui falli dei padroni di casa e arriva subito la meta di Morne Brandon, ma il tmo annulla per un’infrazione e Zebre che si salvano. Franchigia federale che, però, al 52’ sbaglia malamente, regala palla ai sudafricani e sull’azione ovale che arriva a SJ Kotze per il 12-8. Paga l’inferiorità numerica la squadra di Brunello e al 56’ arriva la meta del sorpasso con Eduan Keyter che schiaccia il 12-13.

Si decide tutto, dunque, nel finale e al 64’ le Zebre tornano in vantaggio grazie a un fallo dei Lions e al piazzato preciso di Martin Roger Farias per il 15-13. Tanta tensione ora al Lanfranchi, mentre passano i minuti e ad avere la fiammata vincente sono i Lions, che al 74’ trovano la meta con Morne Brandon per il 15-20. Ma quando sembra tutto perso arriva al 79’ la meta di Matteo Nocera per il 22-20 per le Zebre.