Formula 1GP USA
Risultati e classifica F1, GP USA 2025: tempi FP1. Norris davanti a tutti, Hamilton ottavo. Leclerc nelle retrovie
Il Mondiale di F1 2025 è ripreso oggi, venerdì 17 ottobre, con il GP degli USA, valido come diciannovesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 23.30 italiane.
Svetta il britannico Lando Norris con la McLaren, primo in 1:33.294, che precede il tedesco Nico Hulkenberg, secondo con la Kick Sauber a 0.255, ed il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri, con l’altra McLaren, terzo a 0.279. Ottava e ventesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il britannico Lewis Hamilton, a 0.671, ed il monegasco Charles Leclerc, a 2.786.
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP USA F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:33.294
2 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.255
3 Oscar Piastri McLaren +0.279
4 Fernando Alonso Aston Martin +0.345
5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.354
6 Alexander Albon Williams +0.626
7 George Russell Mercedes +0.637
8 Lewis Hamilton Ferrari +0.671
9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.861
10 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.039
11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.074
12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.184
13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.237
14 Lance Stroll Aston Martin +1.316
15 Liam Lawson Racing Bulls +1.325
16 Franco Colapinto Alpine +1.359
17 Pierre Gasly Alpine +1.371
18 Kimi Antonelli Mercedes +1.443
19 Carlos Sainz Williams +2.580
20 Charles Leclerc Ferrari +2.786