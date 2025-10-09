Rally, Kalle Rovanperä si ritira al termine del 2025

Dopo un primo anno part-time, Kalle Rovanperä ha deciso di salutare il mondo del Rally al termine della stagione in corso. Il finnico, in contesa contro Elfyn Evans e Sébastien Ogier per il titolo 2025, si prepara per nuove sfide, correrà sempre con Toyota GR in Giappone nella Super formula.

Il n. 69 del FIA WRC ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Questa decisione non è stata facile, ma è una cosa a cui pensavo da un po’. Avendo già ottenuto così tanto nei rally a questa età, ho iniziato a pensare a quali altre possibilità avrei potuto avere e quali altre sfide avrei voluto affrontare. È stata una decisione difficile, ma sembra quella giusta per perseguire i miei prossimi sogni e le mie prossime sfide. È speciale avere il supporto di Toyota Gazoo Racing fin dall’inizio di questa nuova sfida e poter correre in Super Formula”.

Il nativo di Jyväskylä ha vinto il Mondiale nel 2022 e nel 2023. In totale, a tre prove dal termine della stagione agonistica, il 25enne vanta 17 eventi vinti, 26 podi e 260 speciali conquistate. L’ultimo successo in ordine cronologico risale a quest’estate quando finalmente è riuscito ad imporsi nel Rally di Finlandia.

Il finnico sarà protagonista quindi con le monoposto nel 2026. Precedentemente, nel 2024, ha partecipato ad alcune gare della Porsche Carrera Cup Benelux (vincendo tre corse) ed alla finale della Carrera Cup Italia a Monza lo scorso ottobre.