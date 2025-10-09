Seguici su
F1, David Coulthard: “Piastri si è lamentato per le regole in McLaren”

Pubblicato

58 secondi fa

il

Nel GP di Singapore di F1, ultima prova andata in scena del Mondiale 2025, ha colpito l’attenzione quanto accaduto poco dopo il via tra i due alfieri della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi in lizza per il titolo mondiale. Lando, attaccando Verstappen e in difesa della sua posizione, ha colpito la vettura del compagno di squadra.

Un episodio che ha portato il sempre gelido Piastri a sciogliersi decisamente via radio, lamentandosi della condotta del suo team-mate. “Non proprio un comportamento da compagno di squadra…“, le parole di Oscar, stizzito anche dalla decisione dei commissari di non prendere provvedimenti nei confronti di Norris: “Non è giusto“.

Visti i risultati al termine della gara di Marina Bay, il britannico ha accorciato le distanze nei confronti dell’aussie (-22) e la sfida si fa ancor più interessante perché il terzo incomodo, ovvero Max Verstappen (-63), che potrebbe far saltare il banco. A questo proposito, l’ex pilota David Coulthard, ai microfoni di Channel 4, ha offerto uno spunto interessante.

A detta dell’ex racing driver scozzese, la situazione che si creata è conseguenza delle regole vigenti in McLaren: “Quando il team si intromette in maniera così insistente sugli equilibri in pista tra i piloti, questo è quello che succede. La gestione della squadra non deve essere al punto da telecomandare l’azione di chi è in pista, perché in circostanze delicate come quelle di Marina Bay si possono originare dei problemi“, il suo parere.

