Quanti soldi può guadagnare Sinner nella finale contro Alcaraz nel Six Kings Slam? Cifre ben superiori agli Slam

Carlos Alcaraz ha guadagnato 16 milioni di dollari statunitensi nel corso di questa stagione (circa 13,67 milioni di euro), facendo riferimento soltanto agli emolumenti garantiti dai vari organizzatori in base ai risultati conseguiti nei tornei disputati nel corso della stagione (sono dunque esclusi gli introiti provenienti da sponsor e da altre voci, di cui non si conosce l’entità ufficiale). Jannik Sinner è invece fermo a 12,3 milioni di dollari (circa 10,51 milioni di euro), ma il distacco al grande rivale è dovuto alla squalifica di tre mesi, che tra febbraio e maggio gli ha impedito di rimpinguare il proprio conto corrente bancario.

Il distacco tra il numero 1 e il numero 2 del mondo è dunque pari a 3,7 milioni di dollari (circa 3,16 milioni di euro) nella classifica dei premi, che prende in considerazione le cifre accumulate nei tornei ufficiali ATP. In questo computo non sono previste le esibizioni e formalmente il Prize Money Ranking non sarà interessato dall’esito della finale del Six Kings Slam, in programma sabato 18 ottobre (secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00) sul cemento di Riad. Quanto succederà in Arabia Saudita avrà però un peso specifico enorme a livello economico per i due contendenti.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno già messo da parte un lauto gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,28 milioni di euro), ma chi dei due riuscirà ad alzare al cielo il trofeo potrà godere anche di un ulteriore assegno da 4,5 milioni di dollari statunitensi (circa circa 3,85 milioni di euro) e così la trasferta in Medio Oriente sarà valsa un valore complessivo di 6 milioni di dollari (circa 5,13 milioni di euro). Stiamo parlando del torneo più ricco dell’intera stagione, il cui montepremi è ben superiore a quello garantito dagli Slam, i quattro eventi più importanti dell’annata agonistica.

Jannik Sinner aveva infatti meritato 3,5 milioni di dollari australiani (circa 1,94 milioni di euro) per il trionfo agli Australian Open e 3 milioni di sterline britanniche (circa 3,46 milioni di euro) per l’apoteosi a Wimbledon, mentre Carlos Alcaraz si era garantito un assegno da 2,55 milioni di euro per la stoccata al Roland Garros e un benefit di 5 milioni di dollari statunitensi (circa 4,28 milioni di euro) per l’affermazione agli US Open.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER AL SIX KINGS SLAM

GETTONE DI PRESENZA: 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,28 milioni di euro).

IN CASO DI VITTORIA: 6 milioni di dollari (circa 5,13 milioni di euro), comprensivi del gettone di presenza.