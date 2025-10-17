Perché Sinner-Alcaraz non si gioca oggi? Il regolamento ferreo per le esibizioni e il riposo imposto

Jannik Sinner ha giganteggiato nelle prime due partite giocate al Six Kings Slam: mercoledì 15 ottobre ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas in due set, al suo ritorno in campo dopo i crampi accusati a Shanghai, e giovedì 16 ottobre ha dominato contro il serbo Novak Djokovic, offrendo una sfavillante prestazione al servizio e gestendo benissimo la situazione contro il 24 volte Campione Slam.

Il fuoriclasse altoatesino si è così meritato la qualificazione alla finale del ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad, dove incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz che, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha travolto in maniera perentoria lo statunitense Taylor Fritz. Pirotecnica sfida tra numero 2 e numero 1 del mondo, in palio un assegno da sei milioni di dollari.

La finale del Six Kings Slam è in programma sabato 18 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00 (la sessione sarà aperta dalla sfida per il terzo posto tra Djokovic e Fritz). L’ennesimo atto della grande rivalità tra i due tennisti catturerà l’attenzione dei tanti appassionati dopo le tre finali Slam di questa stagione.

Perché la partita è stata programmata sabato e non si giocherà oggi (venerdì 18 ottobre)? Un ferreo regolamento imposto nei tornei di esibizione ha previsto un giorno di riposo: i tennisti, infatti, non possono scendere in campo per tre giorni consecutivi. Sinner ha giocato mercoledì e giovedì, dunque non avrebbe potuto presentarsi per un incontro di venerdì.