Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria agli Europei? Assegno minimalista, come ai Mondiali

Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano 75 chilometri al traguardo e ha vinto la prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, tagliando il traguardo di Guilherand-Granges a braccia alzate. Lo sloveno ha risposto presente al lavoro del Belgio e poi ha sfiancato Remco Evenepoel in salita, rendendosi protagonista dell’ennesimo show in solitaria e conquistando così la prima maglia blu-stellata della propria carriera (la competizione è giovane).

Il fuoriclasse balcanico si è imposto indossando la maglia arcobaleno, il simbolo che identifica il Campione del Mondo conquistato settimana scorsa a Kigali. Dal trionfo in Ruanda alla stoccata in Francia, un back-to-back magistrale per il vincitore del Tour de France, che si è confermato imbattibile su certi terreni e ha ulteriormente impreziosito la propria annata agonistica, con la possibilità di firmare il pokerissimo al Giro di Lombardia tra sei giorni.

La vittoria odierna ha un peso specifico rilevante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma va ricordato anche un risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar con la vittoria nella prova in linea agli Europei? Il montepremi è davvero minimal, visto che si parla di un assegno di importo pari a 6.000 euro. Non era andata molto meglio a Kigali, visto che per l’affermazione ai Mondiali si era dovuto accontentare di 8.000 euro.

QUANTI SOLDI GUADAGNA POGACAR CON LA VITTORIA AGLI EUROPEI

6.000 euro.