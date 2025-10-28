Ambesi spiega: “Sinner non va criticato in modo bieco. Genera emozioni e ti rende partecipe”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è pronunciato sui temi d’attualità del tennis mondiale. A tenere banco è stata la finale dell’ATP500 di Vienna (Austria), vinta da Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro si è imposto col punteggio di 3-6 6-3 7-5 e ha dato una bella risposta in una settimana di critiche per la mancata disponibilità data alle Finali di Coppa Davis, prevista dal 18 al 23 novembre a Bologna.

“Se qualcuno avesse dei dubbi sul perché Jannik Sinner sia entrato nel cuore di tanti italiani, la partita di ieri è stata emblematica. Lui vince, generando grandi emozioni, perché nel corso di quell’incontro emergono punti di forza e anche alcuni di debolezza. Viene fuori cercando dei diversivi, per questo tante persone lo sostengono e si sono avvicinate al tennis“, ha dichiarato Ambesi.

“La vittoria sudata contro Zverev aiuta a capire tanto l’apprezzamento che si è conquistato. Bravo a piegare un avversario che ha offerto, a mio avviso, una prova magistrale. La cartina di tornasole sulla forma di Zverev è data dal dritto. Nella finale con questo colpo il rendimento è stato ottimo e se si associa a questo fondamentale il servizio a tratti devastante e il rovescio abbiamo la partita di ieri (domenica, ndr). Battere questo Zverev in condizioni non ottimali è notevole“, ha sottolineato il giornalista/analista di Eurosport.

“Nonostante qualche piccolo problema che si ripropone (crampi, ndr), si è rivisto il livello di gioco espresso da quel tennista pre-Australian Open 2025. Ci può essere grande soddisfazione, adesso c’è una remota possibilità di tornare n.1 dopo Parigi, ma credo che cambi poco“, le idee di Ambesi.

Il collega di Eurosport ha poi valutato l’intervista di Sinner rilasciata al TG1: “Ho apprezzato il modo in cui è stata realizzata. Lui ha ammesso come l’obiettivo n.1 sia per l’anno prossimo, dovendo curare con attenzione le sue cose. Il ringraziamento ai tifosi con quel “Mi capite” è significativo. Questo ragazzo sta generando emozioni, lui in un modo o nell’altro ti rende partecipe. Per questo non andrebbe criticato gratuitamente, nel modo bieco con cui è accaduto. Ha numeri pazzeschi, due stagioni eccezionali nella loro diversità ed eccezionalità“.

Ambesi ha poi aggiunto anche un’altra riflessione sul problema ai crampi: “È una situazione che si è ripresentata, probabilmente anche la successione di più partite in serie può essere stata un fattore. Certo, partecipando a Parigi e partendo da mercoledì, si potrebbe replicare l’eventualità di più match senza giorno di riposo. Penso, comunque, che col suo team stiano analizzando i motivi di questa problematica“.