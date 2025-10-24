F1: si alza il sipario all’Hermanos Rodrìguez. Verstappen osservato speciale, Fuoco in FP1

Come dicono gli inglesi, Pressure is on. Oggi, venerdì 24 ottobre, si alzerà il sipario sul GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’interessante Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Sono molteplici gli argomenti sul piatto in vista dei primi due turni di prove libere, riguardanti vari attori in campo.

Ovviamente, i fari saranno puntati principalmente su Max Verstappen, pilota che nelle ultime settimane quasi contro ogni pronostico ha letteralmente riaperto la lotta al titolo, andando ad insidiare Oscar Piastri e Lando Norris, ritrovatisi uno “scomodissimo terzo incomodo” in quella che sembrava essere una lotta esclusivamente interna in casa McLaren.

L’olandese dovrà quindi farsi trovare subito pronto, proprio per mettere fin dal primo istante pressione ai primi due della classe che, invece, dovranno dimostrare di saper reagire dopo tanti weekend complicati. E lo dovranno fare in un tracciato non semplice, il cui tratto distintivo come noto è quello dell’altitudine: la pista si trova infatti sopra i 2.200 metri sul livello del mare: una peculiarità che rende le vetture con meno carico aerodinamico, costringendo agli straordinari i team nel paddock. In passato, Verstappen ha vinto tre dei quattro GP disputati (dal 2021 al 2023): se c’è un momento per tirare fuori il killer instinct, quel momento non può che essere questo.

Attenzione poi al box Ferrari, complice la presenza nella FP1 di Antonio Fuoco, il quale sostituirà per un solo turno Lewis Hamilton. Occasione importante e significativa per il calabrese, primo italiano a salire a bordo di una monoposto rossa in Formula 1 dopo sedici anni. Per lui, collaudatore ed entrato nella storia dopo aver vinto la 24 ore di Le Mans nel 2024, la sessione sarà importante per poter captare finalmente in pista le tante sensazioni raccolte al simulatore. Dall’altro lato, Charles Leclerc proverà a trovare continuità dopo il buon podio raccolto la scorsa settimana ad Austin.

E poi c’è lei, la Mercedes che, per caratteristiche, potrebbe rivelarsi il team con più chance per sparigliare le carte. In tal senso le due ore disponibili oggi saranno importantissime per George Russell e Andrea Kimi Antonelli, entrambi per motivi diversi intenzionati a centrare un piazzamento in top 3 per celebrare ancora il recente rinnovo del contratto. Fronte meteo, dovrebbero esserci le condizioni ottimali per correre. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche ora e goderci lo spettacolo.