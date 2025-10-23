F1, GP Messico 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti d’America la Formula 1 non si ferma e nel weekend dal 24 al 26 ottobre andrà in scena il ventesimo appuntamento del Mondiale. Si tratta del Gran Premio del Messico, in scena all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. È uno dei capitoli più importanti della stagione, con la lotta per il titolo ancora apertissima.

Max Verstappen, dopo la vittoria ad Austin, sta diventando una minaccia sempre più grande per le due McLaren. Ora l’olandese è distante solo 40 punti dalla vetta del Mondiale guidato sempre da Oscar Piastri. Ci aspetta perciò, a partire dal Messico, un finale di stagione tutt’altro che scontato, con le monoposto “papaya” che non possono più commettere errori.

Il weekend del Gran Premio del Messico 2025 partirà venerdì 24 con la prima sessione di prove libere alle ore 20.30. Seguiranno poi le FP2 alle ore 00.00 che chiuderanno la prima giornata messicana. Sabato si riprenderà alle ore 19.30 con la terza ed ultima sessione di prove libere che anticiperà le qualifiche delle 23.00. La domenica chiuderà la settimana la gara, in programma alle ore 21.

Come seguire l’evento in tv e streaming? Il fine settimana del GP del Messico sarà visibile per gli abbonati su Sky con i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). TV8 trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Lo streaming invece sarà visibile in diretta su Sky Go e Now Tv ed in differita su TV8.it. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le sessioni.

PROGRAMMA GRAN PREMIO DEL MESSICO 2025

Venerdì 24 ottobre

Ore 20.30, FP1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207)

Ore 00.00, FP2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207)

Sabato 25 ottobre

Ore 19.30, FP3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207)

Ore 23.00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e TV8 (differita 00.30)

Domenica 26 ottobre

Ore 21.00, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e TV8 (differita 22.30)