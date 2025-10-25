Quando gioca Sinner la finale a Vienna? Orario, avversario, tv, streaming

La finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, domenica 26 ottobre, proporrà il confronto tra Jannik Sinner, numero 1 del seeding, ed il vincente della semifinale tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev.

Il match si giocherà sul Center Court e sarà il secondo ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 11.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 14.00: in precedenza andrà in scena la finale di doppio tra Francisco Cabral/Lucas Miedler e Julian Cash/Lloyd Glasspool.

La sfida tra Jannik Sinner ed il vincente di Musetti-Zverev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP VIENNA 2025

Domenica 26 ottobre – Center Court

Dalle ore 11.30 – Finale doppio

Francisco Cabral/Lucas Miedler (Portogallo/Austria)-Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

Non prima delle ore 14.00 – Finale singolare

Jannik Sinner (Italia, 1)– vincente Lorenzo Musetti (Italia, 4)-Alexander Zverev (Germania, 2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP VIENNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.