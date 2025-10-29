Calcio
Calcio, il Napoli passa a Lecce e prova la fuga in Serie A. Milan bloccato dall’Atalanta
Negli anticipi della nona giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli passa per 0-1 in casa del Lecce e resta da solo in vetta alla classifica in attesa di Roma-Parma, allungando a +3 sul Milan, al momento secondo con i giallorossi, bloccato sull’1-1 a Bergamo dall’Atalanta.
Il Napoli trema, ma vince a Lecce per 0-1: i salentini sprecano l’opportunità di passare in vantaggio al 56′ con Camarda, che sbaglia un calcio di rigore, e poi vengono punti dai partenopei, che trovano il gol della vittoria al 69′ grazie ad Anguissa.
Il Milan scivola a -3 dai campani dopo essere stato fermato sul pareggio in casa dell’Atalanta per 1-1: i rossoneri passano in vantaggio già al 4′ con Ricci, ma vengono raggiunti dagli orobici al 35′, con i padroni di casa che impattano in virtù della prima rete stagionale di Lookman.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 9a giornata
Martedì 28 ottobre
LECCE-NAPOLI 0-1
ATALANTA-MILAN 1-1
Mercoledì 29 ottobre
18.30 COMO-H.VERONA
18.30 JUVENTUS-UDINESE
18.30 ROMA-PARMA
20.45 BOLOGNA-TORINO
20.45 GENOA-CREMONESE
20.45 INTER-FIORENTINA
Giovedì 30 ottobre
18.30 CAGLIARI-SASSUOLO
20.45 PISA-LAZIO
Classifica dopo 9 giornate
NAPOLI* 21
ROMA 18
MILAN* 18
INTER 15
BOLOGNA 14
COMO 13
ATALANTA* 13
JUVENTUS 12
UDINESE 12
LAZIO 11
CREMONESE 11
TORINO 11
SASSUOLO 10
CAGLIARI 9
PARMA 7
LECCE* 6
H.VERONA 5
FIORENTINA 4
PISA 4
GENOA 3
* = una partita in più