Ginnastica artistica, le qualificate alle finali dei Mondiali 2025: doppio sorriso per l’Italia

Si sono concluse le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica e a Jakarta (Indonesia) si è delineato il quadro degli ammessi a vari atti conclusivi di questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente alle individualiste (non sono previste le gare a squadre). Le migliori otto su ogni attrezzo hanno staccato il pass per le varie finali di specialità, mentre le migliori ventiquattro all-arounder si sono meritate l’approdo alla finale del concorso generale individuale.

Doppio sorriso per l’Italia grazie ad Asia D’Amato (ammessa all’atto conclusivo dell’all-around con il tredicesimo accredito) e a Giulia Perotti (settima al corpo libero): la 22enne genovese battaglierà per le posizioni che contano sul giro completo, al suo ritorno ai Mondiali dopo quattro anni (nel 2021 fu argento al volteggio e dodicesima nel generale), la 16enne piemontese si è regalata un sogno alla sua prima apparizione in questo contesto internazionale.

La russa Angelina Melnikova svetta al comando dell’all-around, al grande ritorno dopo la lunga sospensione che la Russia ha dovuto scontare a causa del conflitto bellico (la stella gareggia come atleta indipendente neutrale). La Campionessa del Mondo 2021 primeggia anche al volteggio ed è ottima terza alle parallele asimmetriche, dove l’algerina Kaylia Nemour detta legge da vera Campionessa Olimpica di Parigi 2024 davanti alla brillante cinese Fanyuwei Yang.

Alla trave è arrivata la zampata della cinese Qingying Zhang, mentre la rumena Sabrina Maneca-Voinea è risultata la migliore al corpo libero ed è terza sui 10 cm dietro alla brasiliana Flavia Saraiva. Un po’ di colore? Amanda Yup da Singapore è in finale alla trave, dove è rientrata anche Nemour nonostante una caduta. Di seguito il quadro dettagliato delle qualificate alle finali dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica.

QUALIFICATE FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2025

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Angelina Melnikova (Atleta Individuale Neutrale) 54.566

2. Aiko Sugihara (Giappone) 54.099

3. Kaylia Nemour (Algeria) 53.865

4. Qingying Zhang (Cina) 53.699

5. Dulcy Caylor (USA) 52.765

6. Karina Schoenmaier (Germania) 52.131

7. Liudmila Roshchina (Atleta Individuale Neutrale) 52.065

8. Rina Kishi (Giappone) 51.965

9. Leanne Wong (USA) 51.865

10. Alba Petisco (Spagna) 51.665

11. Ruby Evans (Gran Bretagna) 51.599

12. Abigail Martin (Gran Bretagna) 51.532

13. Asia D’Amato (Italia) 51.498

14. Naomi Visser (Paesi Bassi) 51.066

15. Lena Bickel (Svizzera) 50.899

16. Kaia Tanskanen (Finlandia) 50.866

17. Silja Stoehr (Germania) 550.731

18. Laia Font (Spagna) 50.665

19. Breanna Scott (Australia) 50.665

20. Zoja Szekely (Ungheria) 50.632

21. Greta Mayer (Ungheria) 50.632

23. Natalia Escalera (Messico) 50.532

24. Sona Artamonova (Cechia) 50.531

25. Lucija Hribar (Slovenia) 50.498

La spagnola Marina Escudero, 22ma con 50.599, è stata esclusa per la regola dei passaporti.

VOLTEGGIO

1. Angelina Melnikova (Atleta Individuale Neutrale) 14.499

2. Yalan Deng (Cina) 14.250

3. Lia-Monica Fontaine (Canada) 14.099

4. Karina Schoenmaier (Germania) 14.049

5. Anna Kalmykova (Atleta Individuale Neutrale) 13.916

6. Lisa Vaelen (Belgio) 13.816

7. Charlize Moerz (Austria) 13.666

8. Joscelyn Roberson (USA) 13.599

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Kaylia Nemour (Algeria) 15.533

2. Fanyuwei Yang (Cina) 14.566

3. Angelina Melnikova (Atleta Individuale Neutrale) 14.500

4. Kate McDonald (Australia) 14.200

5. Leila Vasileva (Atleta Individuale Neutrale) 14.200

6. Zoja Szekely (Ungheria) 14.200

7. Skye Blakely (USA) 14.166

9. Naomi Visser (Paesi Bassi) 14.000

E qui siamo a un paradosso: Liudmila Roshchina è un’Atleta Individuale Neutrale e ha chiuso all’ottavo posto con 14.133. Perché deve essere esclusa dalla finale per la regola dei passaporti? Certo che è russa come Melnikova e Vasileva, ma se non gareggiano con la bandiera…

TRAVE

1. Qingqying Zhang (Cina) 14.366

2. Flavia Saraiva (Brasile) 13.833

3. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 13.833

4. Elsabeth Black (Canada) 13.466

5. Aiko Sugihara (Giappone) 13.433

6. Dulcy Caylor (USA) 13.333

7. Amanda Yup (Singapore) 13.300

8. Kayla Nemour (Algeria) 13.233

CORPO LIBERO

1. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 13.666

2. Rina Kishi (Giappone) 13.566

3. Ruby Evans (Gran Bretagna) 13.566

4. Aiko Sugihara (Giappone) 13.366

5. Denisa Golgota (Romania) 13.333

6. Abigail Martin (Gran Bretagna) 13.300

7. Giulia Perotti (Italia) 13.266

8. Dulcy Caylor (USA) 13.266