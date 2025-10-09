Quando debuttano Orro e Sylla nel campionato turco? I primi impegni, programma e avversarie

Alessia Orro e Myriam Sylla hanno lasciato Milano e hanno intrapreso una nuova avventura in terra anatolica. La palleggiatrice, MVP agli ultimi Mondiali, ha abbracciato il Fenerbahce Istanbul e ha conquistato la Supercoppa di Turchia nella serata di ieri. La schiacciatrice, punto di riferimento dell’Italia capace di conquistare il titolo iridato, si è invece accasata al Galatasaray Istanbul. Le due azzurre sono sbarcate nella metropoli turca, pronte per una stagione che sperano essere ricca di soddisfazione.

Alessia Orro giocherà in diagonale con la micidiale bomber Melissa Vargas e potrà sfruttare anche la verve delle schiacciatrici Arina Fedorovtseva e Ana Cristina, sotto la guida di coach Marcello Abbondanza. Myriam Sylla sarà, insieme ad Alexandra Frantti e Martyna Lukasik, uno dei terminali offensivi di riferimento della formazione allenata da Massimo Barbolini, che il martello ritroverà dopo averlo avuto come vice di Julio Velasco in Nazionale.

Abbiamo già detto del trionfo di Orro in Supercoppa, mentre Sylla deve ancora scendere in campo per un incontro ufficiale. Il campionato è alle porte: quando le due pallavoliste italiane debutteranno nella Sultanlar Ligi? L’appuntamento è per il weekend ormai alle porte: la regista indosserà la maglia gialloblù nella giornata di domenica 12 ottobre (ore 13.00), quando il Fenerbahce farà visita al poco quotato Aras Kargo; l’attaccante vestirà la casacca giallorossa domenica 12 ottobre (ore 17.30), quando il Galatasaray ospiterà l’Aydin Sehir.