Sylla senza Champions League, un derby per Alessia Orro: le Coppe Europee delle italiane all’estero

Myriam Sylla non giocherà la Champions League nella stagione 2025-2026. La schiacciatrice ha lasciato Milano e si è accasata al Galatasaray Istanbul, iniziando così una nuova avventura in Turchia. Il club anatolico non ha però acquisito sul campo il diritto per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea e così l’attaccante dovrà accontentarsi di disputare la CEV Cup, la seconda manifestazione continentale per importanza.

Le giallorosse incominceranno la loro avventura ai sedicesimi di finale contro le portoghesi del Porto, partendo con i favori del pronostico nella sfida andata-ritorno. In caso di passaggio del turno ci sarà l’incrocio con la vincente di Dukla Liberec-Darta Bevo Roeselare. Il Galatasaray sarà tra le grandi favorite della vigilia insieme a Chieri (l’incrocio con le italiane potrebbe avvenire solo in finale) e le altre turche del THY Istanbul.

Alessia Orro si è invece spostata da Milano al Fenerbahce Istanbul. La MVP degli ultimi Mondiali sarà la palleggiatrice di riferimento e giocherà in diagonale con la formidabile bomber Melissa Vargas, pronta per una nuova avventura in Champions League. Le giallonere sono infatti ammesse al prestigioso torneo e sono state inserite nella Pool B, all’orizzonte ci sarà un derby con Novara: doppio confronto con le piemontesi nel cuore dell’inverno, oltre che con le polacche del Budowlani Lodz e una compagine proveniente dai preliminari. Le vincitrici dei tre gironi e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale.