Sylla e Orro in Turchia, quali saranno le compagne tra Fenerbahce e Galatasaray? Allenatori italiani, c’è Vargas

Alessia Orro e Myriam Sylla ha vinto i Mondiali 2025 di volley femminile, ma il grande pubblico non potrà ammirarle nella Serie A1 che scatterà tra qualche settimana. Le due azzurre hanno infatti lasciato Milano e hanno deciso di trasferirsi in Turchia, dove giocheranno rispettivamente per il Fenerbahce Istanbul e per il Galatasaray Istanbul.

La MVP degli ultimi Mondiali, che sarà allenata da Marcello Abbondanza, giocherà in diagonale con la micidiale bomber turca Melissa Vargas, miglior opposto dell’ultima rassegna iridata. Nel sestetto titolare ci saranno anche le schiacciatrici Arina Fedorovtseva (talentuosissima russa classe 2004 dotata di un formidabile potenziale offensivo) e Ana Cristina (micidiale brasiliana, assente ai Mondiali per infortunio), ma anche la turca Hande Baladin sarà a disposizione. Le centrali della squadrea di Alessia Orro saranno Eda Erdem (capitana della Turchia che ci ha fatto soffrire in finale) e la polacca Agnieszka Korneluk (spesso una garanzia a muro), mentre il libero sarà la turca Hatice Gizem Orge.

Myriam Sylla ritroverà sulla panchina Massimo Barbolini, vice di Julio Velasco con la Nazionale. Il martello troverà concorrenza nel reparto di banda, visto che sono presenti la polacca Martyna Lukasik, la turca Ilkin Aydin e la statunitense Alexandra Frantti, già fattesi valere in campo internazionale. La regista sarà la turca Naz Aydemir Aykol, mentre le bomber a disposizione saranno la rumena Alexia Carutasu e la belga Kaja Grobelna. Reparto centrali un po’ meno tonico con le turche Yasemin Guveli, Aycin Akyol, Busra Gunes e l’olandese Eline Timmerman, mentre il libero sarà Iren Nur Ozsoy.