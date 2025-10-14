Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Continua il duello a distanza con la Polonia

L’Italia proseguirà allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, contro l’Armenia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.15, proveranno a dare continuità alle vittorie contro Montenegro, Macedonia del Nord e Svezia.

Gli azzurrini sono a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 9 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord, Armenia e Montenegro, mentre seguono con 3 punti Montenegro, Macedonia del Nord e Svezia, infine è ferma al palo proprio l’Armenia.

Questa sera, oltre ad Italia-Armenia, si giocheranno anche Montenegro-Macedonia del Nord e Svezia-Polonia (entrambe alle ore 18.00): gli azzurrini proveranno a vincere per estromettere dalla corsa alla qualificazione svedesi, montenegrini e macedoni, provando la fuga assieme alla Polonia.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 9 punti in 3 partite (differenza reti +9)

2. Italia 9 punti in 3 partite (differenza reti +6)

3. Montenegro 3 punti in 3 partite (differenza reti -1)

4. Macedonia del Nord 3 punti in 3 partite (differenza reti -3)

5. Svezia 3 punti in 3 partite (differenza reti -3)

6. Armenia 0 punti in 3 partite (differenza reti -8)