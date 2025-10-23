Altri video
Stella Nervini e Matteo Battocchio infiammano Volley Night! Tutti i segreti della nuova stagione
Perini e Corradini, i protagonisti italiani alla leggendaria Spartathlon ospiti a Run2U 39ª puntata
Dentro l’Ufficio Studi e Ricerche FGI: dove nascono i campioni del futuro
FOCUS – Pugilato | Intervista esclusiva a Duran: cuore, sacrificio e gloria sul ring!
Jannik Sinner risponde sul campo alle polemiche e all’assurda petizione del Codacons. Debutto perfetto all’ATP di Vienna Il n. 2 del mondo liquida Altmaier in appena 58 minuti e si prepara al derby italiano con Cobolli. Anche Berrettini continua la sua corsa! E oggi tocca anche a Musetti Il Codacons ha chiesto di revocare le onorificenze a Sinner dopo il suo no alla Coppa Davis — una polemica che fa discutere. “Accetto tutte le critiche” dichiara il Dolomiti Kid. Segui TennisMania LIVE oggi alle ore 9:00 sul canale YouTube di OA Sport. Scrivici nei commenti cosa pensi della vicenda Sinner–Codacons! #Sinner #TennisMania #OASport #Vienna #ATP #Codacons #Berrettini #Cobolli #Musetti #Tennis #Italia #TennisNews