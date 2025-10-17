Jannik Sinner: “Sfidare Alcaraz è sempre difficile, ma qui cerchiamo di fare uno show”

Jannik Sinner ha conquistato ieri l’accesso alla finale del “Six Kings Slam”, torneo/esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita). L’altoatesino si è imposto col punteggio di 6-4 6-2 contro il serbo Novak Djokovic, ribadendo il concetto e la propria superiorità nei confronti di Nole in un contesto non ufficiale, che però mette in palio un prize-money estremamente allettante.

Una prestazione convincente soprattutto al servizio per Jannik, consapevole però che il suo rendimento così straordinario non sia una regola. “Probabile che possa essere un caso raro per quanto mi riguarda“, ha ammesso in conferenza stampa. Vero è che nelle prime due apparizioni in questo evento, le percentuali siano state positive e il movimento alla battuta appaia molto più fluido.

Il collega Ubaldo Scanagatta (Ubitennis) ha poi voluto pungolare un po’ Jannik, chiedendogli se anche a lui capita a volte di perdere la calma, dal momento che lo si vede quasi sempre impassibile in campo: “Certamente, capita anche a me. Sono poi un ragazzo di 24 anni e ho anche io delle reazioni. Tuttavia, cerco sempre di essere rispettoso verso il pubblico“, ha dichiarato l’azzurro.

Domani ci sarà nuova sfida contro Carlos Alcaraz, che quest’anno l’ha sconfitto in quattro circostanze nelle cinque andate in scena: “Questo è un torneo diverso dagli altri, non penso si possano fare dei paragoni. Sicuramente sarà un match complicato, ma la dinamica si discosterà da quello che accade negli Slam e nei tornei ufficiali. Noi qui cercheremo di divertirci e di fare uno show“, ha sottolineato Jannik. Si è tornati in conclusione sulla programmazione dell’azzurro: “Come avevo già detto, andrò a Vienna, Parigi e Torino. Per quanto riguarda la Coppa Davis è una cosa che dovrò valutare“.