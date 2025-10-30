Lorenzo Musetti costretto a chiedere una wild-card nell’ultimo 250? La speranza Vacherot e il possibile scontro diretto con Auger-Aliassime

Ne manca solo uno…Il quadro dei qualificati alle imminenti ATP Finals 2025 di Torino è ormai quasi completo. Dal 9 al 16 novembre i migliori otto tennisti della stagione si confronteranno per conquistare l’ambito premio e, coi risultati emersi a Parigi nel corso dell’ultimo Masters1000, i qualificati già sicuri sono sette.

Si tratta dello spagnolo Carlos Alcaraz, di Jannik Sinner, del tedesco Alexander Zverev, del serbo Novak Djokovic, dell’americano Ben Shelton, dell’altro statunitense Taylor Fritz e dell’australiano Alex de Minaur. C’è da stabilire l’ultimo posto disponibile e più accreditati per conquistarlo sono Lorenzo Musetti e il canadese Felix Auger-Aliassime.

RACE TO TURIN 2025 AGGIORNATA

1 Carlos Alcaraz 22 ESP 11050

2 Jannik Sinner 24 ITA 9100

3 Alexander Zverev 28 GER 4660

4 Novak Djoković 38 SRB 4580

5 Ben Shelton 23 USA 3970

6 Taylor Fritz 28 USA 3935

7 Alex de Minaur 26 AUS 3935

8 Lorenzo Musetti 23 ITA 3685

9 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 3395

I due sono separati da 290 punti, in favore di Lorenzo. Il toscano, però, è già uscito di scena ieri nell’evento transalpino, sconfitto dal connazionale Lorenzo Sonego, mentre Auger-Aliassime si è qualificato ai quarti di finale e domani affronterà il monegasco Valentin Vacherot. Se il nordamericano raggiungesse la finale di Parigi, scavalcherebbe l’azzurro, se invece dovesse perdere domani contro il tennista del Principato sarebbe fuori dai giochi per le Finals. Musetti, in quest’ultima eventualità, sarebbe quasi qualificato, dovendo considerare quanto faranno Alexander Bublik, Alejandro Davidovich Fokina e Daniil Medvedev.

Se il canadese raggiungesse le semifinali, si porterebbe a -90 dal carrarino ed è ragionevole pensare che in quest’eventualità chiederebbe una wild card per uno dei tornei della prossima settimana, ultimi funzionali alla qualificazione per Torino. Per questioni logistiche, l’ATP250 di Metz, in Francia, potrebbe essere più alla portata dell’azzurro, evento in cui Auger-Aliassime è già iscritto.

In questa situazione, i due si troverebbero ai poli opposti del tabellone, essendo le principali teste di serie, e potrebbero incrociarsi solo in una possibile finale. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.