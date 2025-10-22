Perché Matteo Berrettini sta perdendo 11 posizioni nel ranking ATP a Vienna. Ma con un’altra vittoria cambierebbe tutto

Pur vincendo il match d’esordio con l’australiano Alexei Popyrin, Matteo Berrettini non ha ancora eguagliato il risultato ottenuto nel 2024 nell’ATP 500 di Vienna: l’azzurro lo scorso anno era uscito ai quarti in Austria, e quindi al momento è scesa a quota 855 punti nel ranking ATP, crollando al 70° posto virtuale.

Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà vincere domani contro il britannico Cameron Norrie, ed in tal caso tornerebbe a quota 905, come nell’aggiornamento di lunedì 20 ottobre, ma non tornerebbe al 59° posto, bensì, pur risalendo nove posizioni, si fermerebbe in 61ma piazza.

Per iniziare a guadagnare punti nel ranking, invece, l’azzurro dovrà cercare la qualificazione alla semifinale, che porterebbe Matteo Berrettini a 1005, in 52ma piazza, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 1135 e la 45ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1305, al 38° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 20 ottobre: 905 punti, 59° posto.

Punti da scartare lunedì 20 ottobre: 100 punti (Quarti di finale ATP Vienna 2024).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 855 punti, 70° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 905 punti, 61° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1005 punti, 52° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1135 punti, 45° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1305 punti, 38° posto virtuale.