Matteo Berrettini: “I meccanismi saranno più fluidi rispetto ad oggi”

Esordio vincente, nel tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, per l’azzurro Matteo Berrettini, che ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin con lo score di 7-6 (5) 6-3, e nelle prime impressioni a caldo al termine del match ha rivelato gli aspetti su cui ha lavorato ed i colleghi con cui lo ha fatto, in vista del torneo austriaco (fonte: Punto De Break).

La ricetta che si è rivelata vincente per il ritorno in campo a Vienna, bagnato con un successo: “Ho incanalato la rabbia per tutto quello che mi è successo nel modo giusto, ho più voglia di divertirmi in questo sport e di mettermi alla prova. Voglio esplorare i miei limiti perché continuo ad amare il tennis e so di avere ancora gli automatismi necessari per dare il massimo“.

Berrettini rivela poi di aver avuto un compagno di percorso eccellente: “Mi sono allenato con Sinner qualche giorno fa e mi sono reso conto che il mio livello stava tenendo e che mi sentivo a mio agio in campo: aver attraversato momenti difficili mi aiuta a capire che devo essere paziente e che le cose inizieranno a diventare più fluide rispetto ad oggi man mano che aggiungerò ore di competizione. Al momento mi sento bene“.