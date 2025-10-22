Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno a Vienna? Buona occasione senza una testa di serie

Matteo Berrettini affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna: l’azzurro tornerà subito in campo dopo l’esordio vincente odierno contro l’australiano Alexei Popyrin e dovrà vedersela con il giustiziere del numero 7 del seeding, il russo Andrey Rublev.

Sarà il terzo confronto sul circuito maggiore tra i due ed entrambi i precedenti sono stati vinti dall’azzurro: se il più datato risale al 2021, quando Berrettini si impose in finale al Queen’s Club di Londra per 6-4 6-7 (5) 6-3, il più recente è andato in scena ad inizio 2025, quando il romano vinse in quattro set al primo turno degli Australian Open per 6-7 (4) 6-4 6-1 6-3.

Il nome dell’eventuale avversario di Matteo Berrettini ai quarti, invece, si conoscerà già nella giornata odierna: in uno dei due ottavi di finale in programma quest’oggi, infatti, si sfideranno l’australiano Alex de Minaur, numero 3 del seeding, ed il padrone di casa austriaco Filip Misolic, in tabellone grazie ad una wild card.