Pattinaggio di figura, Papadakis puntualizza: “Ho lasciato le competizioni perché c’é un ambiente non sano”

Ieri si è conclusa sul ghiaccio di Angers la prima tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Un appuntamento particolarmente importante, in quanto ha visto il debutto assoluto della coppia di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, i quali si sono subito imposti sulla concorrenza, scollinando ben oltre la soglia dei 200 punti nel totale.

Si tratta di un responso molto chiaro. Il cavaliere che ha già vinto con Gabriella Papadakis un argento a Pyeongchang e un oro a Pechino, si è candidato con la sua nuova partner a sparigliare totalmente le carte nella danza sul ghiaccio, con l’obiettivo di insidiare fin da subito la top 3.

Chiaramente, in tanti durante lo scorso weekend in tanti hanno evocato il nome di Papadakis, alcuni anche riportando alcune imprecisioni. In linea generale, sembra che tanti commentatori abbiano frainteso la motivazione che ha spinto la dama ad interrompere la collaborazione con l’ex partner, facendo intendere che sia stata una scelta dettata dal fatto di non voler più prendere parte alle competizioni per dedicarsi agli spettacoli insieme a Madison Hubbell, sua nuova compagna per un binomio tutto al femminile.

Oggi, lunedì 20 ottobre, la pattinatrice ha pubblicato una stories su Instagram in cui ha spiegato in prima persona perché ha abbandonato il mondo agonistico, sottolineandone l’ambiente tossico: “Questo fine settimana, ho letto in diversi articoli che ho smesso di competere per concentrarmi sugli spettacoli – ha detto Papadakis – Non è quello che è successo. Mi sono fermato perché l’ambiente in cui mi trovavo era diventato profondamente malsano. Ero esausto, fisicamente e mentalmente, e dovevo andarmene per proteggermi. Non avevo scelta. È stato solo dopo che ho sentito il desiderio di fare spettacoli, di pattinare con una donna, e di dare visibilità al movimento delle coppie dello stesso sesso nel pattinaggio artistico. Per me è importante dirlo, perché ridurre quella decisione a un semplice cambio di direzione cancella completamente quello che ho passato e il peso che questa esperienza ha avuto nella mia vita”.

Papadakis ha infine chiosato: “Oggi sono felice. Sto lentamente ricostruendo la mia vita e voglio continuare a lavorare per rendere più sana la cultura del pattinaggio competitivo per le prossime generazioni. Ma c’è una parte di me che non ha scelto questo finale, che porterà sempre il suo peso, e non voglio cancellarlo.”

Ricordiamo che, in passato, secondo alcune indiscrezioni Gabriella Papadakis aveva chiesto esplicitamente all’Accademia di Montrèal di non condividere le stesse ore di ghiaccio con Nikolaj Soerensen, ex partner e attuale compagno di Laurence Fournier Beaudry, dopo che questi era stato squalificato a causa di abusi sessuali. Al tempo si diceva che i Campioni Olimpici in carica stessero lavorando per tornare in gara. Poi la storia è andata diversamente.