Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: capolavoro tricolore al Nepela Memorial! Le azzurre segnano una storica tripletta, trionfo per Gutmann

Pubblicato

12 minuti fa

il

Lara Naki Gutmann/ Piero Colombo

Tripudio Italia a Bratislava. Nella specialità individuale femminile infatti le azzurre hanno segnato una fantastica tripletta in occasione del Nepela Memorial Trophy 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series, togliendosi la soddisfazione di conquistare per l’occasione anche due nuovi personal best. Un vero e proprio record mai segnato fino a questo momento nella competizione itinerante di seconda fascia.

La vittoria è andata ad una semplicemente sensazionale Lara Naki Gutmann, per la seconda volta in carriera sopra quota 200 punti nel totale, risultato maturato grazie ad un programma libero praticamente senza errori, in cui la trentina ha sciorinato elementi di salto di ottima fattura come la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow, il triplo flip ed il triplo loop singolo.

Non sono passati inosservati inoltre il secondo triplo loop agganciato al doppio toeloop oltre che i salti atterrati in zona bonus, nello specifico il triplo lutz, la sequenza leggermente fallosa triplo toeloop/doppio axel ed il doppio axel singolo. Dominando in lungo ed in largo anche nelle components, l’allieva di Gabriele Minchio ha raccolto nel segmento 135.26 (71.58, 63.68), infrangendo il primato personale anche nel libero fermandosi a 202.51. 

Grande prova anche per Anna Pezzetta che, come la connazionale, ha confermato il piazzamento dello short pattinando un free da 126.19 (64.51, 61.68) per 192.97 (nuovo personal best) eseguito con continuità e pulizia, rubando l’occhio in particolare modo sui salti puntati, tra cui spicca la curiosa sequenza triplo lutz/doppio axel/doppio toeloop che le ha portato in dote ben 12.27 punti grazie al GOE positivo. Ma non finisce qui, perché a completare il capolavoro ci ha pensato la terza azzurra in gara, Sarina Joos, ieri quinta ed oggi terza anche lei con l’overall di 180.36 presentando sette tripli e tre doppi tra cui due axel con cui ha guadagnato 120.51 (65.64, 64.87). Se queste sono le premesse, aspettiamoci una grande stagione.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lara Naki GUTMANN
ITA
202.51 1 1
2 Anna PEZZETTA
ITA
192.97 2 2
3 Sarina JOOS
ITA
180.36 5 4
4 Mariia SENIUK
ISR
178.92 7 3
5 Sara-Maude DUPUIS
CAN
178.77 3 6
6 Lorine SCHILD
FRA
175.48 6 5
7 Starr ANDREWS
USA
167.24 4 8
8 Niina PETROKINA
EST
162.32 16 7
9 Nataly LANGERBAUR
EST
156.22 12 9
10 Vanesa SELMEKOVA
SVK
155.16 9 11
11 Elyce LIN-GRACEY
USA
154.03 13 10
12 Chaeyeon KIM
KOR
148.96 8 14
13 Aleksandra GOLOVKINA-DOLINSKE
LTU
144.24 18 12
14 Elizabet GERVITS
ISR
141.94 11 16
15 Julia van DIJK
NED
140.49 14 15
16 Ava Marie ZIEGLER
USA
140.27 10 18
17 Barbora VRANKOVA
CZE
138.32 19 13
18 Clemence MAYINDU
FRA
135.62 15 17
19 Nina POVEY
GBR
130.93 17 19
20 Sadie Shen WENG
TPE
114.44 20 20
21 Ana Sofia BESCHEA
ROU
103.42 22 21
22 Julia FENNELL
ISR
94.22 23 22
WD Jade HOVINE
BEL
38.19 21
WD Emilija OZOLA
LAT
WD Sofiia EKZARKHOVA
UKR
