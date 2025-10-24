Pattinaggio artistico: Liu supera Watanabe di un soffio nello short alla Cup Of China. Nona Pezzetta

Termina con il primo posto di Alysa Liu lo short program femminile, secondo segmento valido per la prima giornata della Cup of China, appuntamento numero due facente parte del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Chongqing. La detentrice del titolo iridato ha confezionato un programma senza sbavature, precedendo di soli sei decimi la giapponese Rinka Watanabe.

Ma andiamo con ordine: la statunitense ha inaugurato la sua performance con un triplo flip, elemento che ha preceduto il doppio axel e la catena triplo lutz/triplo toeloop, collocata in zona bonus seppur con una qualità non eccelsa. Facendo il pieno tra GOE e livello nelle tre trottole, la nativa di Clovis si è attestata in zona 74.61, superando di un’incollatura la giapponese Watanabe, la quale ha pagato dazio sulle components, giudicate inferiori rispetto alla diretta avversaria.

In scia c’è anche la seconda americana, Amber Glenn, unica del lotto a staccare il triplo axel ma autrice di un errore sulla combinazione triplo flip/triplo toeloop, contrassegnata da una sbavatura con cui non è andata oltre 73.04 (39.69, 33.35). Più staccata la sudcoreana Jia Shin, quarta con 68.01 (36.56, 31.45) con un corto positivo sporcato solo da una défaillance nel triplo flip. Da segnalare poi la quinta casella di Anastasia Gubanova, la quale ha goduto di una valutazione oltremodo generosa nel secondo punteggio con cui ha potuto compensare un lato tecnico non insuperabile, guadagnando 66.28 (33.98, 32.30).

Una caduta nell’ultimo elemento di salto, il triplo flip, ha invece depotenziato il corto della debuttante azzurra Anna Pezzetta, al momento nona con il punteggio di 61.89 (33.10, 29.79). Prova comunque discreta dell’altoatesina, capace di raccogliere punti preziosi con la combinazione iniziale triplo lutz/triplo toeloop e con il doppio axel singolo, eseguito con buona qualità. Conti alla mano, senza l’errore l’allieva di Alisa Mikonsaari e Angelina Turenko avrebbe guadagnato altri cinque sigilli, avvicinandosi alla top 5. Non male.