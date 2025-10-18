Pattinaggio artistico, Ami Nakai vince il Grand Prix de France. Tripletta giapponese ad Angers

Tripletta giapponese nella gara femminile che ha animato la seconda giornata del GP de France, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Le asiatiche hanno giganteggiato sul ghiaccio di Angers (Francia), sede dell’appuntamento che ha aperto il massimo circuito internazionale itinerante offrendo uno spettacolo degno di nota per incominciare la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ami Nakai ha vinto con il punteggio di 227.08, difendendo la posizione conseguita dopo lo short program. La classe 2008, quarta agli ultimi Mondiali juniores, ha primeggiato anche nel free program con il riscontro di 149.08 (81.93 per la parte tecnica e 67.15 per i components), realizzando il proprio personale in questo segmento e nel totale. La nativa di Niigata ha ben interpretato l’esercizio sulle note di What a Wonderful World e ha distaccato di tre punti la connazionale Kaori Sakamoto (224.23).

La tre volte Campionessa del Mondo e argento iridato in carica, nonché bronzo alle Olimpiadi 2022, ha totalizzato 148.03 (74.69+73.34) nella prova odierna, confermando la seconda posizione in cui stazionava dopo lo short program. La tripletta giapponese è stata completata da Rion Sumiyoshi (216.06), che con il 145.03 odierno ha sopravanzato la statunitense Isabeau Levito (212.71). Quinta piazza per la francese Lorine Schild (189.31) davanti alle sudcoreane Chaeyeon Kim (187.59) e Jia Shin (182.33).

CLASSIFICA GARA FEMMINILE GP DE FRANCE PATTINAGGIO ARTISTICO