Pattinaggio artistico a rotelle: Italia pigliatutto nelle coppie! Oro per Mills-Cortini, argento per Polli-Inglese

L’Italia continua a recitare il ruolo di assoluta protagonista a Pechino, capitale della Cina che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. In occasione della giornata odierna, riservata esclusivamente alle coppie d’artistico, gli azzurri hanno prolungato ulteriormente la lunga tradizione con la specialità, mettendo a referto due grandi doppiette in campo Senior e Junior.

Nella massima categoria è arrivato il primo oro per Micol Mills-Tommaso Cortini, binomio che ha raccolto l’eredità di Alice Esposito-Federico Rossi avvicinando quota 200 nel totale e comandando le operazioni anche nel libero, contraddistinto da alcune sbavature ma anche da buoni elementi, come ad esempio la spirale, chiamata di livello 4 così il sollevamento Venerucci e il laccio americano riverse, entrambi premiati con un QOE positivo. Raccogliendo inoltre un buon riscontro nelle components, gli allievi di Cristina Pelli e Patrick Venerucci hanno guadagnato 125.80 (76.40, 50.40) raggiungendo l’overall di 196.10.

Benissimo poi i Campioni Mondiali Junior in carica Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, argento con 119.66 (77.24, 43.24) per 184.70 rubando l’occhio sotto il profilo tecnico, giudicato come più elevato del lotto. A distanza siderale si sono invece accomodati gli statunitensi Susanna Spatz-Micheal Slowey con 84.73 (56.96, 31.27) per 128.93.

Italia pigliatutto anche in categoria Junior con il trionfo di Alice Pozzobon-Alessio Cocci, oro con 98.82 (54.16, 44.66) per 154.28 precedendo Ginevra Riccardo-Rodolfo Cortini, secondi con 80.67 (45.35, 35.32) per 129.86 davanti ai colombiani Aly Baron Superano-Lenny Rodriguez, terzi con 65.56 (39.01, 26.55) per 102.45. Da domani, la rassegna iridata volterà pagina, dedicandosi alla Solo Dance.