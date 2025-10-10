Paolini-Rybakina, attenzione agli scarti: perché l’azzurra può avere un vantaggio nella corsa alle WTA Finals

Dopo la sconfitta della kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, è ufficiale: nella peggiore delle ipotesi Jasmine Paolini lascerà Wuhan all’ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il sorpasso è fondamentale perché assegna l’ultimo slot utile per le WTA Finals.

L’azzurra nel corso del torneo di Wuhan ha griffato il sorpasso nella Race sulla kazaka, seppur per soli 43 punti: a parità di risultato in Cina, dunque anche in caso di sconfitta odierna contro Swiatek, Paolini si presenterà al 500 di Ningbo (a cui entrambe sono iscritte), la prossima settimana, davanti a Rybakina.

Il vantaggio dell’azzurra, però, è molto più ampio di quello che i 43 punti fanno immaginare, senza dimenticare che un eventuale successo odierno su Swiatek porterebbe Paolini a +218 sulla kazaka: la tennista italiana dovrà scartare 1 solo punto contro i 108 (in caso di risultato migliore) a cui dovrà rinunciare Rybakina a Ningbo.

Per muovere la classifica la prossima settimana, dunque, la kazaka dovrà arrivare almeno in semifinale in Cina, traguardo che le varrebbe però 87 punti netti: in questo caso Paolini dovrebbe raggiungere gli ottavi per restare davanti a Rybakina.

La partita per le Finals, probabilmente, non si chiuderà a Ningbo, anche se in teoria Paolini potrebbe riuscirci con una combinazione di risultati particolarmente favorevole: entrambe le tenniste sono iscritte al WTA 500 di Tokyo, e nell’occasione Paolini scarterà solo 10 punti contro i 150 a cui dovrà rinunciare la kazaka.