Jasmine Paolini ai quarti a Wuhan! Tauson si ritira nel terzo set, prosegue la caccia alle WTA Finals!

Con anche un pizzico di fortuna, Jasmine Paolini prosegue il suo cammino nel WTA 1000 di Wuhan e continua a tenere vivo il sogno di partecipare alle Finals. La tennista toscana ha sfruttato il ritiro della danese Clara Tauson nel corso del terzo set, quando l’azzurra stava conducendo nel punteggio per 3-6 6-1 3-1 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Tauson ha cominciato a sentire dolore all’inguine nel corso del secondo set e, anche dopo tutta la serie di trattamenti fisici, ha dovuto alzare bandiera bianca, impossibilitata a continuare a restare in campo.

Una vittoria sicuramente importante per Jasmine, che adesso spera di ricevere una buona notizia dal match tra la ceca Linda Noskova e la kazaka Elena Rybakina, quest’ultima la rivale diretta dell’azzurra nella corsa all’ultimo posto alle Finals. Nei quarti Paolini potrebbe ritrovarsi Iga Swiatek, con la polacca che affronterà più tardi la svizzera Belinda Bencic.

Nel primo set una Paolini davvero troppo fallosa. La toscana concede una palla break nel terzo game e Tauson la sfrutta subito, complice l’errore di rovescio dell’azzurra. Paolini avrebbe l’occasione di recuperare subito, ma la danese con un bel dritto cancella la palla dell’immediato controbreak. Si arriva poi al nono gioco con Tauson che si procura altre due palle break (set point) e alla seconda chiude il set sul 6-3.

Il secondo set si apre con il break di Paolini, il controbreak di Tauson e nuovamente con un altro break dell’azzurra. Si arriva al quinto gioco, con l’azzurra che strappa ancora il servizio alla danese. A questo punto Tauson chiede un medical timeout e va negli spogliatoi per un problema muscolare all’inguine. La danese ritorna in campo dopo una lunga pausa, ma subisce ancora un altro break e Paolini vince 6-1.

Tauson prova a rimanere in partita in avvio di terzo set e porta anche ai vantaggi Paolini nel suo turno di servizio nel terzo gioco. Nel game successivo Jasmine ottiene il break, ma a quel punto Tauson decide di ritirarsi e porre fine al match, permettendo così all’azzurra di staccare il biglietto per i quarti di finale.