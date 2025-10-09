WTA Wuhan 2025, i precedenti tra Paolini e Swiatek. L’azzurra cerca la prima vittoria

Jasmine Paolini ha staccato il biglietto per i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, mantenendo viva la speranza di qualificarsi tra le otto tenniste che parteciperanno alle Finals. Il duello diretto è quello con la kazaka Elena Rybakina, anche lei giunta ai quarti di finale in Cina dove affronterà Aryna Sabalenka. L’avversaria dell’azzurra, invece, sarà Iga Swiatek ed i precedenti con la polacca non sono per niente confortanti.

Nelle sei sfide finora disputate tra Swiatek e Paolini, la tennista toscana non è mai riuscita a vincere. Un 6-0 netto da parte della polacca, che addirittura ha perso solamente un set contro la nostra portacolori. Dunque servirà quasi un’impresa a Paolini per provare ad ottenere una vittoria che decisamente cambierebbe gli scenari in chiave WTA Finals.

La prima sfida tra le due risale al 2018 sulla terra rossa di Praga con il netto successo di Swiatek per 6-2 6-1. Quattro anni più tardi le due si sono affrontate al primo turno degli US Open e anche in quella circostanza è arrivata una comoda vittoria per la polacca in due set (6-3 6-0).

L’anno scorso è stato magico per Paolini, che ha raggiunto ben due finali Slam. La prima a Parigi, dove si è trovata di fronte ancora una volta Swiatek. Non c’è stato nulla da fare contro la polacca, che quando sta bene al Roland Garros è praticamente imbattibile. 6-2 6-1 per Iga, ma comunque tanti applausi per Jasmine per il percorso fatto.

L’unico set vinto da Paolini risale alla sfida di Billie Jean King Cup dello scorso anno. Era la semifinale tra Italia e Polonia ed era il secondo singolare con la squadra azzurra avanti 1-0. Una partita bellissima e vinta in rimonta dalla polacca per 3-6 6-4 6-4. Jasmine, però, si prese subito la rivincita, vincendo il doppio decisivo con Sara Errani.

Le ultime due sfide si sono disputate in questa stagione. La prima in semifinale sull’erba di Bad Homburg, con un 6-1 6-3 in favore di Swiatek; mentre la seconda in finale a Cincinnati. Una battaglia e un’ottima prestazione per Paolini, che si è arresa solamente 7-5 6-4 nell’ultimo atto contro la polacca. La speranza è quella che finalmente l’azzurra riesca a rompere questa maledizione e vincere il suo primo match.