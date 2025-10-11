Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della seconda giornata. Pro Recco domina, soffre l’AN Brescia
Sette gli incontri in scena in questa seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Sofferta vittoria in trasferta a Napoli per l’AN Brescia che passa sul Posillipo per 16-14, passeggiano invece RN Savona, in trasferta a Bologna con il De Akker, e Pro Recco, che domina in casa a Genova sul Trieste.
Andiamo a rivivere questa giornata con risultati e classifica aggiornata.
2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-AN Brescia Team 14-16
RN Florentia-CC Ortigia 1928 15-17
Telimar-Training Academy Olympic Roma 8-6
Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-16
De Akker Team-Banco BPM RN Savona 9-21
AC Group Canottieri Napoli-RN Nuoto Salerno 14-9
Pro Recco Waterpolo-Pallanuoto Trieste 18-11
CLASSIFICA
Banco BPM RN Savona 6
Pro Recco Waterpolo 6
AN Brescia Team 6
Telimar 6
Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo 3
Pallanuoto Trieste 3
AC Group Canottieri Napoli 3
CC Ortigia 1928 3
Iren Genova Quinto 3
De Akker Team 0
RN Florentia 0
RN Nuoto Salerno 0
Training Academy Olympic Roma 0
Roma Vis Nova Pallanuoto 0