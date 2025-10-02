Pallanuoto femminile, urna benevola con il Setterosa: evitata l’Ungheria agli Europei

A Funchal, in Portogallo, si è svolto il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei 2026 di pallanuoto femminile, in programma nella città lusitana dal 26 gennaio al 5 febbraio: urna benevola con l’Italia, che era inserita tra le teste di serie.

Il Setterosa evita l’Ungheria, presente in seconda fascia, e trova la Croazia, la squadra che sulla carta era la più debole del lotto nella seconda urna, mentre le magiare finiscono con la Spagna. A completare il Girone C, con l’Italia e le croate, ci sono la Serbia e la Turchia.

Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da 4 squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto.

GIRONI EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Girone A: Grecia, Francia, Slovacchia, Germania.

Girone B: Ungheria, Romania, Spagna, Portogallo.

Girone C: Italia, Serbia, Croazia, Turchia.

Girone D: Paesi Bassi, Svizzera, Gran Bretagna, Israele.