Pallamano
Pallamano, Serie A1: Erice, Brixen e Salerno restano a pieni punti
Tutte le squadre sono tornate regolarmente in azione questo weekend per la quinta giornata di Serie A1 2025/26. Poche le sorprese, le ‘big’ non sbagliano e si confermano in vetta alla graduatoria assoluta con il punteggio pieno.
AC Life Style Erice, dopo aver battuto l’Alì Best Espresso Mestrino (24-15) nel recupero infrasettimanale, ha primeggiato senza problemi contro Leno davanti ai propri tifosi con il punteggio di 37-20.
Sconfitta invece per Mestrino che ha alzato bandiera bianca contro Cassano Magnago (27-19), disperatamente alla ricerca di un successo dopo la pensante sconfitta contro Casalgrande Padana.
La realtà emiliana ha trionfato ancora questo weekend contro Padova (29-32), mentre Jomi Salerno ha regolato fuori casa la concorrenza del Securfox Ariosto Ferrara (25-30). Menzione finale per Brixen Südtirol e Sirio Toyota Teramo, rispettivamente al top contro Mezzocorona (37-21) e Nuoro (32-30).
I RISULTATI DI OGGI
Sirio Toyota Teramo – Germancar Nuoro 32-30
Securfox Ariosto Ferrara – Jomi Salerno 25-30
AC Life Style Erice – Leno 37-20
Brixen Südtirol – Mezzocorona 37-21
Padova – Casalgrande Padana 29-32
Cassano Magnago – Ali Best Espresso Mestrino 27-19