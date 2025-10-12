Pallamano, Serie A1: Erice, Brixen e Salerno restano a pieni punti

Tutte le squadre sono tornate regolarmente in azione questo weekend per la quinta giornata di Serie A1 2025/26. Poche le sorprese, le ‘big’ non sbagliano e si confermano in vetta alla graduatoria assoluta con il punteggio pieno.

AC Life Style Erice, dopo aver battuto l’Alì Best Espresso Mestrino (24-15) nel recupero infrasettimanale, ha primeggiato senza problemi contro Leno davanti ai propri tifosi con il punteggio di 37-20.

Sconfitta invece per Mestrino che ha alzato bandiera bianca contro Cassano Magnago (27-19), disperatamente alla ricerca di un successo dopo la pensante sconfitta contro Casalgrande Padana.

La realtà emiliana ha trionfato ancora questo weekend contro Padova (29-32), mentre Jomi Salerno ha regolato fuori casa la concorrenza del Securfox Ariosto Ferrara (25-30). Menzione finale per Brixen Südtirol e Sirio Toyota Teramo, rispettivamente al top contro Mezzocorona (37-21) e Nuoro (32-30).

I RISULTATI DI OGGI

Sirio Toyota Teramo – Germancar Nuoro 32-30

Securfox Ariosto Ferrara – Jomi Salerno 25-30

AC Life Style Erice – Leno 37-20

Brixen Südtirol – Mezzocorona 37-21

Padova – Casalgrande Padana 29-32

Cassano Magnago – Ali Best Espresso Mestrino 27-19